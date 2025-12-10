Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
Украина. Премьер лига
Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» не сможет подписывать и регистрировать новых футболистов

Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги Украины не сможет подписывать и регистрировать новых футболистов в течении трех ближайших трансферных окон. Решение вступило в силу в среду, 10 декабря.

Причиной ограничений стали финансовые задолженности «моряков» перед бывшими игроками и членами тренерского штаба.

В нынешнем сезоне подопечные Александра Кучера набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесскую команду опережают киевский «Левый Берег» (39 очков) и черновицкая «Буковина» (48 пунктов).

В последнем матче «Черноморец» потерпел неожиданное разгромное поражение на выезде в противостоянии с полтавской «Ворсклой» (0:3). Следующий официальный поединок «моряков» состоится уже в 2026 году – 21 марта команда сыграет против ЮКСА на домашней арене.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса трансферный бан
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Falko
Цікаво, заплатять колишнім чи... повернуть Хачеріді, доки далеко не втік? )
Ответить
0
Олександр Січкаренко
Вчора була інфа що зимою будуть посилюватись... Спочатку борги по закривайте
Ответить
0
