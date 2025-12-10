Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА – информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги Украины не сможет подписывать и регистрировать новых футболистов в течении трех ближайших трансферных окон. Решение вступило в силу в среду, 10 декабря.

Причиной ограничений стали финансовые задолженности «моряков» перед бывшими игроками и членами тренерского штаба.

В нынешнем сезоне подопечные Александра Кучера набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесскую команду опережают киевский «Левый Берег» (39 очков) и черновицкая «Буковина» (48 пунктов).

В последнем матче «Черноморец» потерпел неожиданное разгромное поражение на выезде в противостоянии с полтавской «Ворсклой» (0:3). Следующий официальный поединок «моряков» состоится уже в 2026 году – 21 марта команда сыграет против ЮКСА на домашней арене.