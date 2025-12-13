Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Костюк озвучил причины поражения Динамо от Фиорентины

Киевский гранд проиграл 1:2

Костюк озвучил причины поражения Динамо от Фиорентины
ФК Динамо. Игорь Костюк

И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк озвучил причины поражения «Динамо» от «Фиорентины».

«В обоих таймах мы создавали достаточно моментов и скоростных атак, но, к сожалению, мы не доставляли мяч в зону завершения. Во втором тайме мы немного перестроились, акцентировали внимание на том, что нужно качественнее доставлять мяч в зону завершения. Вы видели, что было больше атак, но, к сожалению, не было качественного завершения, не было качественных передач в штрафную площадь.

Соперник воспользовался своими возможностями, забил два мяча. Конечно, в завершающей зоне там играли качественные игроки, и в результате они забили два мяча.

Конечно, мы изучали соперника, и статистика - вещь упрямая. Она дала нам во втором тайме повод играть немного агрессивнее, потому что мы понимали, что по статистике во второй половине, особенно в начале, «Фиорентина» проседает. Мы этим воспользовались, перехватили инициативу, забили гол и имели много предпосылок для скоростных атак. Мы их проводили, но не было качественного завершения и передач в завершающую зону.

Мы понимали и видели, что наставник «Фиорентины» изменил тактику, но мы уже проигрывали 1:2 и шли в атаку большими силами. При этом счете соперник не создавал моментов у наших ворот», – сказал Костюк.

