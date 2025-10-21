Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»
Донецкий Шахтер выступал с официальным заявлением о действиях украинского защитника Ефима Конопли после проведения служебного расследования.
«Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба.
Ефим Конопля также приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «Шахтера», ныне защищающих Украину на фронте. ФК «Шахтер» считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников», – говорится в сообщении.
Ранее сам Ефим выступил с заявлением по поводу своих скандальных «лайков» с сообщениями российских пропагандистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Брагару рассказал о своем решении перебраться на правах аренды в «Полесье»
Экс-футболист – об отношении к тренерам в украинском футболе
Але бути долбо**бом у 26 років???
Невже не зрозуміли ще хто він?
Питання є? Питань нема 😌
А ні, є тільки скуління дирявих 🤣