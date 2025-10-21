Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21 октября 2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Донецкий Шахтер выступал с официальным заявлением о действиях украинского защитника Ефима Конопли после проведения служебного расследования.

«Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба.

Ефим Конопля также приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «Шахтера», ныне защищающих Украину на фронте. ФК «Шахтер» считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников», – говорится в сообщении.

Ранее сам Ефим выступил с заявлением по поводу своих скандальных «лайков» с сообщениями российских пропагандистов.

Муґунот Уух
Ну якби то був підліток років 10-12, то це можно було б зрозуміти. Тоді оте "визнав... усвідомив... попросив вибачення" було б доречним. Тоді можна було б "панять і прастіть"
Але бути долбо**бом у 26 років???
Ответить
+12
Показать Скрыть 4 ответа
NM16071
Всього навсього долучився до купівлі пікапа? Та сам міг би кілька пікапів купити. 
Ответить
+8
AK.228
Давайте чек «преобщения»
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
долучився і перечислив 100 гривень?
Ответить
+6
Emix
Та що там він усвідомив... Для більшості цих хлопців і не тільки з Шахтаря, а й усіх інших команд війна це щось таке яке їх ніби і не особливо стосується.Хіба що доводиться переривати матчі під час повітряних тривог.
Ответить
+5
Andy_P
Отмаз голімий
Ответить
+4
jugulator
Ганьба! Цього ідіота потрібно вигнати з Шахтаря та збірної.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Alex86 1
Фтболисты конечно люди не особо умественно-одаренные, но будучи игроков сборной и клуба в той стране где идет война с врагом делать как рыжий - без комментариев. Хоть бы идиоту хватило ума тотчас сказать шо передает зп месячную ЗСУ, хотя о чем это я ... _ 
Ответить
+2
ZloyDeda
Бленуце більше цькували і заява Динамо була і не одна, але нікого не влаштовувало, ніхто (певні проплачені боти-флюгери) не вірив у щирість, чорт волали з трибун, а тут для українця Коноплі і така помякшена версія - пожурили пальчиком?! Ось вони подвійні стандарти і відношення певних ЗМІюк і ботви, коли шахтарівець шквариться і що відбувається, коли динамівець... - відчуйте різницю
Ответить
+2
sania
Ганьбисько!! Ганьба зашквареному клюбу і його зашквареному гравцю, фанату жиріка. Просто сором. Ні честі ні гідності.. "Долучився до купівлі пікапа" . Цей бидлан навіть рошей зажав...
Ответить
0
Микола Унгурян
в принципі клуб взагалі сам вирішує з ким працювати, і сумніваюся що Конопля щось там усвідомив. Але, поки його вина не доведена судом, то навряд чи можна в чомусь звинувачувати клуб чи гравця. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Скоро будуть пресувати і вибивати гроші, бо не в ту сторону подивився.https://m.youtube.com/watch?v=NoYPqtL_D6s 
Ответить
0
c_a_p2
Єфімканапля...
Невже не зрозуміли ще хто він?
Ответить
0
Євгеній Мороз
Efim? Він навіть підписаний кацапською в інсті
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Al Fredli
А тепер почнемо з того,шо Конопля є українським гравцем,грає за збірну,але його топлять всі фани Динамо та і не тільки,звинувачуючи  наче б то у державній зраді.Це шо бий своїх ,щоб чужі лякалися?Чи це грає на руку його моральному стану ,чи вихованню? Додає сил та наснаги ? Приносить користь Україні?Да він довбанувся,  наробив дурниць.Але скільки можна вже ковбасити цю тему? Конопля зрозумів всі свої пройоби,досить травити пацана.Шо нема других тем для срачу?Тим паче ,шо у Динамо є свій бавовнянчик Біленуце.Тому ,повірте,та воююча країна абсолютно пох,бо він тут на заробітках і не більше.А от Конопля ,хоч і тупнув,але він наш.Досить травлі.Дайте,рудому,шанс та спокій.
Ответить
-1
Andromed
думаю все справедливо, тим паче якщо він дійсно долучився до збору
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Шахта с динамой обменялись компроматом. Думаю достаточно говно по трубам качать.
Ответить
-3
New Zealander
Што с лицом? 
Ответить
-8
Alexander Киев
Красавчик 👌 
Питання є? Питань нема 😌
А ні, є тільки скуління дирявих 🤣
Ответить
-10
stasina
Уявіть якби ВКДК опустилось до дешевого піару із придбанням чогось для фронту, як зараз кротівня. Але ми не такі! Слава Суркісам!
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
