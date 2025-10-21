Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Донецкий Шахтер выступал с официальным заявлением о действиях украинского защитника Ефима Конопли после проведения служебного расследования.

«Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба.

Ефим Конопля также приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «Шахтера», ныне защищающих Украину на фронте. ФК «Шахтер» считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников», – говорится в сообщении.

Ранее сам Ефим выступил с заявлением по поводу своих скандальных «лайков» с сообщениями российских пропагандистов.