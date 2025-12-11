Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Хаби не будет уволен со своей должности
Мадридский «Реал» решил не увольнять главного тренера команды Хаби Алонсо после матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:2), сообщает издание Marca.
По информации источника, королевский клуб даст шанс коучу исправить результаты команды до завершения календарного года.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 8 матчах чемпионата Испании.
Интересно, что ранее испанские СМИ сообщали, что Алонсо будет уволен в случае поражения от «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кауан Элиас рассказал о еврокубковых амбициях клуба
Александр не планирует поединок против Итаумы