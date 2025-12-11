Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Испания
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити

Хаби не будет уволен со своей должности

Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» решил не увольнять главного тренера команды Хаби Алонсо после матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:2), сообщает издание Marca.

По информации источника, королевский клуб даст шанс коучу исправить результаты команды до завершения календарного года.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 8 матчах чемпионата Испании.

Интересно, что ранее испанские СМИ сообщали, что Алонсо будет уволен в случае поражения от «Манчестер Сити».

Хаби Алонсо отставка Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Marca
