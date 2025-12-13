В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Зарей». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 15:30.

Черкасский клуб по-настоящему может собою гордиться, ведь команда Виталия Пономарева завершила первый круг на первом месте, обойдя именитых «горняков» благодаря победе в очной встрече. Заря провела не столь яркий игровой отрезок, однако команде Виктора Скрипника удалось остаться в первой восьмерке команд, и при этом продолжать борьбу за более высокие места. На очереди уже конец первой части сезона, поэтому обе команды попытаются уйти в отпуск на положительной ноте, тем более что победа нужна как ЛНЗ, так и «Заре».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.