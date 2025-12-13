Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
ЛНЗ
13.12.2025 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 11:51 | Обновлено 13 декабря 2025, 11:52
184
3

ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Лидер чемпионата начинает второй круг уже без Проспера Оба

13 декабря 2025, 11:51 | Обновлено 13 декабря 2025, 11:52
184
3 Comments
ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и луганская «Заря». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ

ЛНЗ явно шокировал всех по итогам первого круга. Признайтесь, ну вот кто из вас мог бы поверить, что черкская команда окончит первую половину сезона на первом месте в таблице? И причем ситуация не такая, как в прошлых сезонах, когда на первых местах бывали команды, которые банально имели больше сыгранных матчей, чем Динамо» или «Шахтер», поэтому, соответственно, после того, как количество матчей выравнивалось, во главе таблицы оказывался кто-то из привычной двойки.

Нет, на этот раз все закономерно. Правда, «Шахтер» имеет столько же очков, как и подопечные Виталия Пономарева, но все мы помним, как ЛНЗ возил в очном матче «горняков» лицом по газону, разгромив их со счетом 4:1.

ЛНЗ в этом сезоне ассоциируется с тремя понятиями: стабильность в защите (только восемь пропущенных, что является лучшим результатом), главный тренер Виталий Пономарев (создатель этого успеха) и нигериец Проспер Оба, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата, просто разрывая свой правый фланг.

К сожалению, Проспер в этом матче не сыграет, поскольку несколько дней назад узнал, что получил трехматчевую дисквалификацию (правда, одна игра условно) за ненадлежащее поведение еще в игре 11 тура против Карпат. Очевидно, игра прошедшего тура против «Оболони» (3:0, один из голов состоялся как раз благодаря феерии Оба) стала для вингера последней за ЛНЗ, поскольку особо не скрывается, что после первого круга он перейдёт в «Шахтер».

Из-за дисквалификации не сыграют также Ноникашвили и Горин.

Заря

Если ЛНЗ имеет столько же очков, как «Шахтер», то «Заря» – столько же, как и «Динамо», находясь с киевлянами на седьмом-восьмом местах (читал бы я эти строки год назад, был бы в шоке. И речь явно не о месте «Зари»). Однако до четвертого места расстояние два очка, до третьего – четыре, поэтому все может измениться в любой момент, поскольку у таблицы очень большая плотность.

«Заря» выступает довольно неплохо, за последние девять матчей проиграв только один раз – «Полесью». В этом большая заслуга, во-первых, тренерского штаба, подробно разбирающего каждого соперника (почитайте отзывы игроков «Зари» о Скрипнике после матча против «Динамо»), во-вторых, Филиппа Будкивского, который тянет свою команду, забивая практически в каждом втором матче и вместе с Оба и Климчуком находясь на первом месте в спискебомбардиров.

Однако в данной игре Будкивский, как и Оба, не сыграет, и тоже из-за дисквалификации.

История встреч

Пять матчей провели между собой команды, трижды выиграл ЛНЗ и две игры закончились вничью, в частности, и игра первого круга, в которой не было забитых голов. Разница мячей – 7:4.

Ориентировочные составы

«ЛНЗ»: Паламарчук – Пасич, Дайко, Муравский, Драмбаев – Рябов, Пастух – Беннетт, Яшари, Кузык – Ассинор

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Янич, Жуниор Рейс – Кушниренко, Попара – Слесар, Анджушич, Попара – Горбач

Прогноз на противостояние

Команды будут несколько обескровлены, особенно будет ощущаться отсутствие Оба, но все же поставим на то, что черкасская команда победит и останется во главе таблицы.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.84 для ЛНЗ и 4.85 для «Зари». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
13 декабря 2025 -
15:30
Заря
Победа ЛНЗ 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
СЛОТ – о конфликте с Салахом: «Я не говорил этого раньше, но...»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря прогнозы Проспер Оба
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
Футбол | 13 декабря 2025, 08:35 11
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками
Футбол | 13 декабря 2025, 10:52 0
Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками
Агробизнес подписал новые контракты с тремя игроками

Один из лидеров Первой лиги сохранил ключевых исполнителей

Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Футбол | 12.12.2025, 12:37
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13.12.2025, 09:12
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Всі ми кротики без винятку сьогодні за нашу луганську сестроньку Зореньку!❤️🌅 😊
Ответить
+1
AK.228
Ничья 
Ответить
0
Dynamic
За наших південних сусідів  Черкащани повинні залишитись лідерами на зиму
Ответить
-2
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 23
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем