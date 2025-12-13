В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и луганская «Заря». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

ЛНЗ

ЛНЗ явно шокировал всех по итогам первого круга. Признайтесь, ну вот кто из вас мог бы поверить, что черкская команда окончит первую половину сезона на первом месте в таблице? И причем ситуация не такая, как в прошлых сезонах, когда на первых местах бывали команды, которые банально имели больше сыгранных матчей, чем Динамо» или «Шахтер», поэтому, соответственно, после того, как количество матчей выравнивалось, во главе таблицы оказывался кто-то из привычной двойки.

Нет, на этот раз все закономерно. Правда, «Шахтер» имеет столько же очков, как и подопечные Виталия Пономарева, но все мы помним, как ЛНЗ возил в очном матче «горняков» лицом по газону, разгромив их со счетом 4:1.

ЛНЗ в этом сезоне ассоциируется с тремя понятиями: стабильность в защите (только восемь пропущенных, что является лучшим результатом), главный тренер Виталий Пономарев (создатель этого успеха) и нигериец Проспер Оба, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата, просто разрывая свой правый фланг.

К сожалению, Проспер в этом матче не сыграет, поскольку несколько дней назад узнал, что получил трехматчевую дисквалификацию (правда, одна игра условно) за ненадлежащее поведение еще в игре 11 тура против Карпат. Очевидно, игра прошедшего тура против «Оболони» (3:0, один из голов состоялся как раз благодаря феерии Оба) стала для вингера последней за ЛНЗ, поскольку особо не скрывается, что после первого круга он перейдёт в «Шахтер».

Из-за дисквалификации не сыграют также Ноникашвили и Горин.

Заря

Если ЛНЗ имеет столько же очков, как «Шахтер», то «Заря» – столько же, как и «Динамо», находясь с киевлянами на седьмом-восьмом местах (читал бы я эти строки год назад, был бы в шоке. И речь явно не о месте «Зари»). Однако до четвертого места расстояние два очка, до третьего – четыре, поэтому все может измениться в любой момент, поскольку у таблицы очень большая плотность.

«Заря» выступает довольно неплохо, за последние девять матчей проиграв только один раз – «Полесью». В этом большая заслуга, во-первых, тренерского штаба, подробно разбирающего каждого соперника (почитайте отзывы игроков «Зари» о Скрипнике после матча против «Динамо»), во-вторых, Филиппа Будкивского, который тянет свою команду, забивая практически в каждом втором матче и вместе с Оба и Климчуком находясь на первом месте в спискебомбардиров.

Однако в данной игре Будкивский, как и Оба, не сыграет, и тоже из-за дисквалификации.

История встреч

Пять матчей провели между собой команды, трижды выиграл ЛНЗ и две игры закончились вничью, в частности, и игра первого круга, в которой не было забитых голов. Разница мячей – 7:4.

Ориентировочные составы

«ЛНЗ»: Паламарчук – Пасич, Дайко, Муравский, Драмбаев – Рябов, Пастух – Беннетт, Яшари, Кузык – Ассинор

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Янич, Жуниор Рейс – Кушниренко, Попара – Слесар, Анджушич, Попара – Горбач

Прогноз на противостояние

Команды будут несколько обескровлены, особенно будет ощущаться отсутствие Оба, но все же поставим на то, что черкасская команда победит и останется во главе таблицы.

