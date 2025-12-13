Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
Премьер-лига
ЛНЗ
13.12.2025 15:30 – FT 2 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:46
1843
0

ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

13 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:46
1843
0
ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
ЛНЗ Черкассы

13 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.

Коллективы сыграли на стадионе Черкассы-Арена. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ ЛНЗ идет на первом месте с 35 очками. Подопечные Пономарева не проигрывают с начала ноября.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 2:0

Голы: Яшари, 18, Муравский, 56

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Яшари, 18 мин.

ГОЛ! 2:0 Муравский, 56 мин.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Муравский (ЛНЗ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ).
По теме:
Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тренер команды УПЛ: Это впервые в моей карьере. Пропустили на 42-й секунде
ФОТО. Как дисквалифицированный Ротань руководит Полесьем во время матча
ЛНЗ Черкассы Заря Луганск ЛНЗ - Заря видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мухаррем Яшари Назарий Муравский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 13 декабря 2025, 15:57 0
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 13 декабря и начнется в 20:00 по Киеву

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13 декабря 2025, 11:30 25
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года

Национальная премия Sport.ua

Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Футбол | 13.12.2025, 08:11
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13.12.2025, 07:22
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 18
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 15
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем