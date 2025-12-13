13 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.

Коллективы сыграли на стадионе Черкассы-Арена. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ ЛНЗ идет на первом месте с 35 очками. Подопечные Пономарева не проигрывают с начала ноября.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 2:0

Голы: Яшари, 18, Муравский, 56

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Яшари, 18 мин.

ГОЛ! 2:0 Муравский, 56 мин.