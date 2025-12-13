Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:46
ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
13 декабря 2025, 18:31 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:46
13 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.
Коллективы сыграли на стадионе Черкассы-Арена. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В таблице УПЛ ЛНЗ идет на первом месте с 35 очками. Подопечные Пономарева не проигрывают с начала ноября.
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 2:0
Голы: Яшари, 18, Муравский, 56
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Яшари, 18 мин.
ГОЛ! 2:0 Муравский, 56 мин.
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Муравский (ЛНЗ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ).
