Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий ПОНОМАРЕВ: «За первый круг УПЛ медалей не дают»
14 декабря 2025, 11:16 |
Виталий ПОНОМАРЕВ: «За первый круг УПЛ медалей не дают»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

1 Comments
Виталий ПОНОМАРЕВ: «За первый круг УПЛ медалей не дают»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды над луганской Зарей (2:0) в 16 туре Украинской Премьер-лиги.

– Президент зашел в раздевалку. Что сказал команде и вам лично?

– Поблагодарил команду за проведенный первый круг. Приветствовал команду, но сказал, что нужно дальше двигаться, что это только начало и нужно на таком же уровне и закончить чемпионат – за первый круг медали не дают.

– С чем связана такая затяжная пауза с вашим выходом из раздевалки? На вас это не похоже – обычно вы сразу после игры уходите во флеш-зону. Сегодня пауза. Что там были за разговоры, с кем общались?

– Нет, не всегда. Бывает быстрее, бывает позже выхожу на флеш-зону. Поблагодарил команду за эту работу, которую она проделала, за то, что они восприняли те требования, которые мы требовали от них – непростые требования, кому-то, наверное, они нравились, кому-то не нравились.

Но вообще команда их восприняла. Я им сказал, что благодаря этому мы имеем сегодня тот результат, который мы имеем. Нужно дальше работать, лучше работать. Мы себе подняли такую ​​планку, и теперь нужно ее держать.

– Что конкретно сегодня требовали от своих подопечных перед матчем с «Зарей»?

– Мы очень хорошо изучили «Зарю», знали ее сильные и слабые стороны. «Заря» – это команда, которая имеет очень качественных, индивидуально сильных футболистов в своем составе. Нужно было дать им как можно меньше места и сыграть на своих сильных качествах – нам это удалось. 1-й гол Яшари мы забили на быстром переходе, после чего диктовали условия игры.

– Стал ли сегодня Яшари главным лидером команды в отсутствии Проспера?

– Я всегда говорил, что незаменимых футболистов нет. Проспер – важный футболист для нашей команды, но будут другие лидеры, будут другие футболисты – тот же Яшари, возможно, еще кто-то будет, кто будет забивать так же. Поэтому я не хотел бы привязываться к кому-нибудь из футболистов.

А Просперу хотел только пожелать, чтобы он развивался дальше, работал, потому что он молодой футболист, он сыграл на сегодняшний день качественно 10 матчей. Если играть в течение 2-3 лет на хорошем уровне – тогда можно будет о нем говорить как о классном футболисте. А сейчас я бы не очень хвалил его.

– Почему отдали инициативу «Заре» после 2-го забитого мяча?

– Потому что мы понимали, что Заре нужно было забивать, чтобы сравнивать счет. Мы очень хорошо чувствуем себя, когда есть свободные зоны. Я уже говорил, что мы уже диктовали, как мы хотели играть в этом матче, – сказал Пономарев.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Верес
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Кривбасс уходит в отпуск с хорошим настроением»
Полузащитник Шахтера: «Ошибочное мнение. Арда Туран не дает нам отдыхать»
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск ЛНЗ - Заря
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
antt
Виходить це їх президент клубу таку фразу  сказав а не тренер
