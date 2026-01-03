Франция – Швейцария. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира в Австралии
2 января сборные Франции и Швейцарии начнут выступления на командном турнире United Cup 2026.
Французы и швейцарцы, которые в одной группе выступают вместе с С, начнут очное матчевое противостояние ориентировочно в 04:00 по Киеву в городе Перт.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа С, 3 января
04:00. Франция – Швейцария
- Леолия Жанжан – Белинда Бенчич
- Артур Риндеркнеш – Стэн Вавринка
- Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Стэн Вавринка
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
