Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Франция – Швейцария. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 января 2026, 00:07 |
69
0

Франция – Швейцария. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира в Австралии

03 января 2026, 00:07 |
69
0
Франция – Швейцария. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Tennis Australia. Стэн Вавринка и Белинда Бенчич

2 января сборные Франции и Швейцарии начнут выступления на командном турнире United Cup 2026.

Французы и швейцарцы, которые в одной группе выступают вместе с С, начнут очное матчевое противостояние ориентировочно в 04:00 по Киеву в городе Перт.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа С, 3 января

04:00. Франция – Швейцария

  • Леолия Жанжан – Белинда Бенчич
  • Артур Риндеркнеш – Стэн Вавринка
  • Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Стэн Вавринка

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бельгия – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
ФОТО. Поражение Осаки, победа Циципаса. United Cup: Греция разбила Японию
женская сборная Франции по теннису сборная Франции по теннису женская сборная Швейцарии по теннису сборная Швейцарии по теннису Франция - Швейцария смотреть онлайн United Cup Леолия Жанжан Белинда Бенчич Артур Риндеркнеш Стэн Вавринка Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона Эдуар Роже-Васслен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 02 января 2026, 07:22 1
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте

Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
Теннис | 02 января 2026, 15:05 5
Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине
Надежда КИЧЕНОК: Поговорю с Путинцевой и расскажу, что происходит в Украине

Украинка прокомментировала свое решение отпраздновать Новый год с экс-россиянками

Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год
Теннис | 02.01.2026, 19:28
Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год
Надежда Киченок ответила Олейниковой касательно своей компании на Новый год
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 02.01.2026, 07:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Бокс | 02.01.2026, 06:42
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
В Динамо сожалеют о своем решении относительно главного тренера
01.01.2026, 06:00
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 3
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
01.01.2026, 04:32 5
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
01.01.2026, 08:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем