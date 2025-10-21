Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Испанка Ева Герреро Альварес выиграла встречу турнира WTA 125 в трех сетах
21 октября в итальянском Роверето на хардовом покрытии состоялся матч 1/16 финала женского турнира серии WTA 125.
Украинка Дарья Снигур (WTA 170), 8-й номер посева, уступила сопернице и выбыла из соревнований.
Квалифаер Ева Герреро Альварес (WTA 303) одержала неожиданную победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Матч длился почти 2,5 часа. Это была первая встреча теннисисток между собой.
WTA 125. Роверето (Италия). 1/16 финала
Ева Герреро Альварес (Испания) – Дарья Снигур (Украина) [8] – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
