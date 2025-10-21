Соболева, выиграв сет, снялась со стартового матча на турнире в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла завершить свой стартовый матч на хардовом турнире серии WTA 125 в итальянском Роверето.

В поединке 1/16 финала Соболева (WTA 262) противостояла третьей сеяной итальянке Лукреции Стефанини (WTA 152).

Украинка выиграла первый сет со счетом 7:5, однако во втором, при счете 3:5, снялась с матча.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Счет личных встреч – 2:0 в пользу Стефанини.

Неделю назад эти теннисистки играли между собой стартовый матч в испанском Лас-Франкезас-дал-Бальесе, и Соболева проиграла в двух сетах (4:6, 3:6).

В Роверето также сыграет украинка Дарья Снигур, ее первой соперницей будет Ева Герреро-Альварес из Испании.

WTA 125. Роверето (Италия). 1/16 финала

Лукреция Стефанини (Италия) [3] – Анастасия Соболева (Украина) – 5:7, 5:3, отказ Соболевой