Соболева, выиграв сет, снялась со стартового матча на турнире в Италии
Украинская теннисистка не завершила игру против итальянки Лукреции Стефанини
Украинская теннисистка Анастасия Соболева не смогла завершить свой стартовый матч на хардовом турнире серии WTA 125 в итальянском Роверето.
В поединке 1/16 финала Соболева (WTA 262) противостояла третьей сеяной итальянке Лукреции Стефанини (WTA 152).
Украинка выиграла первый сет со счетом 7:5, однако во втором, при счете 3:5, снялась с матча.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Счет личных встреч – 2:0 в пользу Стефанини.
Неделю назад эти теннисистки играли между собой стартовый матч в испанском Лас-Франкезас-дал-Бальесе, и Соболева проиграла в двух сетах (4:6, 3:6).
В Роверето также сыграет украинка Дарья Снигур, ее первой соперницей будет Ева Герреро-Альварес из Испании.
WTA 125. Роверето (Италия). 1/16 финала
Лукреция Стефанини (Италия) [3] – Анастасия Соболева (Украина) – 5:7, 5:3, отказ Соболевой
