Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинки сыграют на турнирах WTA 125 в Бразилии и Италии: известны пары
WTA
21 октября 2025, 03:09 | Обновлено 21 октября 2025, 03:10
32
0

Украинки сыграют на турнирах WTA 125 в Бразилии и Италии: известны пары

Александра Олейникова стартует в Бразилии, а Дарья Снигур и Анастасия Соболева – в Италии

21 октября 2025, 03:09 | Обновлено 21 октября 2025, 03:10
32
0
Украинки сыграют на турнирах WTA 125 в Бразилии и Италии: известны пары
Instagram. Александра Олейникова

21 октября три украинских теннисистки стартуют на турнирах WTA 125.

В бразильском городе Флорианополис в 16:00 по киевскому времени украинская спортсменка Александра Олейникова сыграет с представительницей Аргентины Луизины Джованнини.

В итальянском городе Роверето Украину будут представлять еще две теннисистки:

  • В 12:00 по Киеву Анастасия Соболева сыграет с Лукрецио Стефанини из Италии.
  • В 15:00 по Киеву Дарья Снигур сыграет с испанкой Эвой Герреро Альварес.

Этап квалификации на турнир не прошли сестры Надежда и Марина Колб. Первой удалось пройти первый раунд, одолев Уршулу Радванскую из Польши, после чего в финале она уступила Нома Нохе Акуге из Германии.

Марина же не сумела пройти и первый этап – не справилась с «нейтралкой» Софьей Лансере.

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверте. Как сыграли?
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Александра Олейникова Дарья Снигур Анастасия Соболева WTA Флорианополис Марина Колб Надежда Колб
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20 октября 2025, 08:31 0
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»

Зинедин – о Роналдо

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 20.10.2025, 22:36
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Теннис | 20.10.2025, 20:37
Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Один из лидеров мирового рейтинга не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 4
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем