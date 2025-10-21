Украинки сыграют на турнирах WTA 125 в Бразилии и Италии: известны пары

21 октября три украинских теннисистки стартуют на турнирах WTA 125.

В бразильском городе Флорианополис в 16:00 по киевскому времени украинская спортсменка Александра Олейникова сыграет с представительницей Аргентины Луизины Джованнини.

В итальянском городе Роверето Украину будут представлять еще две теннисистки:

В 12:00 по Киеву Анастасия Соболева сыграет с Лукрецио Стефанини из Италии.

В 15:00 по Киеву Дарья Снигур сыграет с испанкой Эвой Герреро Альварес.

Этап квалификации на турнир не прошли сестры Надежда и Марина Колб. Первой удалось пройти первый раунд, одолев Уршулу Радванскую из Польши, после чего в финале она уступила Нома Нохе Акуге из Германии.

Марина же не сумела пройти и первый этап – не справилась с «нейтралкой» Софьей Лансере.