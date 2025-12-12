Интер Майами покупает для Месси аргентинца. Друзья будут играть вместе

«Интер Майами» воспользовался опцией полного выкупа контракта полузащитника Родриго Де Пауля.

Аргентинец перешел в американский клуб из «Атлетико» на правах аренды, срок которой истекал в конце 2025 года. В контракте была предусмотрена возможность выкупа, которую клуб реализовал в связи с уходом Серджи Бускетса.

По данным ESPN, четырехлетний контракт до конца сезона МЛС 2029 года с заработной платой в $ 12 млн в год готов к подписанию. Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит за постоянный трансфер 31-летнего Де Пауля € 15 млн.

Кроме того, стало известно, что «Интер Майами» ведет переговоры о продлении соглашения с 38-летним Луисом Суаресом.

Нападающий присоединился к клубу в 2023 году и уже один раз продлил договор – до конца сезона МЛС 2025 года.