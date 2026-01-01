Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Аталанта
03.01.2026 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 января 2026, 17:36 | Обновлено 01 января 2026, 17:37
Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января поединок 18-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джевисс», который находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Аталанта – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

