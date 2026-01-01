Италия01 января 2026, 17:36 | Обновлено 01 января 2026, 17:37
Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января поединок 18-го тура итальянской Серии А
В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Джевисс», который находится в итальянском Бергамо.
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – РомаСмотреть трансляцию

