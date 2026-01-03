3 января на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 18-го тура Серии А Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Аталанта»

Команда сейчас все еще прочно ассоциируется с Гасперини. Что более чем заслуженно, ведь именно его многолетняя работа превратила коллектив, что не всегда тянул на статус даже середняка, в завсегдатая квартета лидеров. Была, конечно, и при Джан Пьеро спады, но даже в прошлом сезоне, объявив, что уходит, этот специалист взял третье место и вывел подопечных в плей-офф Лиги чемпионов.

Летом в Бергамо появился Юрич. О его отрезке достаточно сказать, что он закончился уже осенью. А вытаскивать из ямы клуб позвали Палладино. Молодой специалист быстро наладил ситуацию, и футболисты снова начали выигрывать в большинстве матчей что в Лиге чемпионов, что в Серии А. Что пока что не получается, это тягаться с грандами. В прошлом туре дома уступили "Интеру" 0-1.

«Рома»

Клуб стал новым местом работы Гасперини. Задача очевидна: наконец-то пробиться в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне для этого буквально очка не хватило Раньери. Тот, впрочем, вернулся из пенсии, чтобы исправить то, что в начала сезона наворотили Де Росси и как раз Юрич. И успел финишировать пятым, сразу за спиной у «Ювентуса.

Джан Пьеро только начинает, и не все его запросы были реализованы летом. Не секрет, что он не доволен атакой, в том числе и Довбиком, который играет редко и от которого попытаются избавиться в январе. Но примечательно, что специалист подстроился под кадровый потенциал. Его римляне, в отличие от «фирменного» почерка «Аталанты», играют прагматично, пропуская еще меньше, чем забивая. И, как итог, близки к плей-офф Лиги Европы, а в Серии А после 3-1 с «Дженоа» удерживают четвертую позицию.

Статистика личных встреч

В шести последних матчей «Аталанта» выиграла пять раз при одной ничьей – но тогда ее возглавлял как раз Гасперини.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что хозяева смогут продлить свою успешную серию в матчах со столичным грандом. Но, кажется, Джан Пьеро сумеет не проиграть бывшим подопечным (коэффициент – 1,65).