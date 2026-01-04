Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аталанта – Рома – 1:0. Мяч Скальвини, 30 минут Довбика. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Аталанта
03.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Рома
Италия
04 января 2026, 01:11 |
21
0

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2025/26

04 января 2026, 01:11 |
21
0
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января Аталанта переиграла Рому в матче 18-го тура Серии А 2025/26.

Единственный гол на 12-й минуте забил Джорджо Скальвини, который не играл с середины октября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле на 60-й минуте, голевыми действиями не отличился.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января

Аталанта – Рома – 1:0

Гол: Скалвини, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Скалвини, 12 мин.

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
Аталанта Рома Рим Аталанта - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Джорджо Скальвини Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
