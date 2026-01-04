Италия04 января 2026, 01:11 |
Аталанта – Рома – 1:0. Мяч Скальвини, 30 минут Довбика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2025/26
04 января 2026, 01:11 |
3 января Аталанта переиграла Рому в матче 18-го тура Серии А 2025/26.
Единственный гол на 12-й минуте забил Джорджо Скальвини, который не играл с середины октября.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле на 60-й минуте, голевыми действиями не отличился.
Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января
Аталанта – Рома – 1:0
Гол: Скалвини, 12
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Скалвини, 12 мин.
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
