3 января Аталанта переиграла Рому в матче 18-го тура Серии А 2025/26.

Единственный гол на 12-й минуте забил Джорджо Скальвини, который не играл с середины октября.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле на 60-й минуте, голевыми действиями не отличился.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января

Аталанта – Рома – 1:0

Гол: Скалвини, 12

