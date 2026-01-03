Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гасперини выпустил Довбика, но потерпел фиаско от бывшего клуба
Чемпионат Италии
Аталанта
03.01.2026 21:45 – FT 1 : 0
Рома
Италия
03 января 2026, 23:54 |
Гасперини выпустил Довбика, но потерпел фиаско от бывшего клуба

«Аталанта» переиграла «волков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Ромой» в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Поединок на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д'Италия» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в встрече уже на 12-й минуте забил защитник Джорджио Скальвини, удачно сыграв после стандарта. В середине первого тайма Джанлука Скамакка удвоил преимущество бергамасцев, однако гол был отменен после просмотра VAR.

Украинец Артем Довбик вышел на 60-й минуте, начав матч в запасе.

После этой победы «Аталанта» с 25 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, тогда как «Рома» с 33 баллами остается пятой.

Серия А. 18-й тур, 3 января.

Аталанта – Рома – 1:0
Голы: Скальвини, 12.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Аталанта – Рома – 1:0. Мяч Скальвини, 30 минут Довбика. Видео гола и обзор
Гасперини принял решение об игре Довбика на фоне слухов о трансфере
Ювентус сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
