Гасперини выпустил Довбика, но потерпел фиаско от бывшего клуба
«Аталанта» переиграла «волков»
«Аталанта» одержала домашнюю победу над «Ромой» в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Поединок на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д'Италия» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в встрече уже на 12-й минуте забил защитник Джорджио Скальвини, удачно сыграв после стандарта. В середине первого тайма Джанлука Скамакка удвоил преимущество бергамасцев, однако гол был отменен после просмотра VAR.
Украинец Артем Довбик вышел на 60-й минуте, начав матч в запасе.
После этой победы «Аталанта» с 25 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, тогда как «Рома» с 33 баллами остается пятой.
Серия А. 18-й тур, 3 января.
Аталанта – Рома – 1:0
Голы: Скальвини, 12.
