  4. МОУРИНЬЮ: «Это фантастическая команда и топ-тренер, но звучит как отмазка»
Лига чемпионов
13 декабря 2025, 02:32 |
Жозе – о победе над «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью резко отреагировал на заявления Антонио Конте после победы лиссабонцев над Наполи (2:0) в Лиге чемпионов. Наставник итальянцев объяснил поражение усталостью команды и многочисленными травмами, но Моуринью воспринял такие слова как попытку оправдаться.

«Мы уже несколько недель демонстрировали хороший футбол, видел это и в матче со Спортингом. Поэтому ожидал такой же игры и против Наполи. Мы знали, что выходим против фантастической команды и топового тренера, который использует систему с тремя защитниками и создает много проблем. Но мы сыграли сильно и полностью заслужили победу.

И когда Конте говорит, что мы просто были свежее, это звучит как отмазка. Наши игроки проявили характер и интеллект – это и есть ментальность Бенфики. Мы понимали: если не выиграем, вылетаем. Теперь, имея шесть очков, мы еще в борьбе», – подчеркнул Моуринью.

По теме:
ВИДЕО. Невероятный гол. Судаков получил награду в чемпионате Португалии
Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев
17-й результат из 34. Украина имеет 5.656 баллов в сезонном рейтинге
Бенфика Наполи Лига чемпионов Жозе Моуриньо Антонио Конте
Дмитрий Олийченко Источник: Football-Italia
Комментарии 0
