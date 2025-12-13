МОУРИНЬЮ: «Это фантастическая команда и топ-тренер, но звучит как отмазка»

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью резко отреагировал на заявления Антонио Конте после победы лиссабонцев над Наполи (2:0) в Лиге чемпионов. Наставник итальянцев объяснил поражение усталостью команды и многочисленными травмами, но Моуринью воспринял такие слова как попытку оправдаться.

«Мы уже несколько недель демонстрировали хороший футбол, видел это и в матче со Спортингом. Поэтому ожидал такой же игры и против Наполи. Мы знали, что выходим против фантастической команды и топового тренера, который использует систему с тремя защитниками и создает много проблем. Но мы сыграли сильно и полностью заслужили победу.

И когда Конте говорит, что мы просто были свежее, это звучит как отмазка. Наши игроки проявили характер и интеллект – это и есть ментальность Бенфики. Мы понимали: если не выиграем, вылетаем. Теперь, имея шесть очков, мы еще в борьбе», – подчеркнул Моуринью.