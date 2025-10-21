Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
WTA
21 октября 2025, 06:05 | Обновлено 21 октября 2025, 06:24
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице

Даяна ничего не сумела сделать в противостоянии с Дианой Шнайдер

WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прекратила борьбу уже на старте турнира WTA 500 в японском Токио.

В 1/16 финала соперницей Даяны была Диана Шнайдер (WTA 19), которая выступает без флага и посеяна под 7-м номером.

Матч завершился разгромной победой Шнайдер со счетом 6:3, 6:1. Только при счете 0:5 во втором сете Даяна сумела взять гейм престижа и избежать проигрыша партии всухую. Игра длилась 1 час 4 минуты.

Это было третье личное противостояние соперниц. Счет очных встреч стал 2:1 в пользу Шнайдер.

Далее Шнайдер в 1/8 финала сыграет против другой нейтралки Анны Калинской (WTA 38).

WTA 500. Токио (Япония). 1/16 финала

Диана Шнайдер (без флага) [7] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1

Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
Паолини ничего не смогла сделать. Определены финалистки турнира в Нинбо
WTA Токио Даяна Ястремская Диана Шнайдер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
