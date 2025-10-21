WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Даяна ничего не сумела сделать в противостоянии с Дианой Шнайдер
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прекратила борьбу уже на старте турнира WTA 500 в японском Токио.
В 1/16 финала соперницей Даяны была Диана Шнайдер (WTA 19), которая выступает без флага и посеяна под 7-м номером.
Матч завершился разгромной победой Шнайдер со счетом 6:3, 6:1. Только при счете 0:5 во втором сете Даяна сумела взять гейм престижа и избежать проигрыша партии всухую. Игра длилась 1 час 4 минуты.
Это было третье личное противостояние соперниц. Счет очных встреч стал 2:1 в пользу Шнайдер.
Далее Шнайдер в 1/8 финала сыграет против другой нейтралки Анны Калинской (WTA 38).
WTA 500. Токио (Япония). 1/16 финала
Диана Шнайдер (без флага) [7] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1
In control 👊— wta (@WTA) October 21, 2025
Diana Shnaider | #TorayPPO pic.twitter.com/1GpEw8xbpv
Diana Shnaider slams the door 💥🚪— Tennis Channel (@TennisChannel) October 21, 2025
She defeats Yastremska 6-3, 6-1 to reach the last 16 in Tokyo!#TorayPPO pic.twitter.com/hSAEokmaHF
A comfortable victory 🤝— wta (@WTA) October 21, 2025
Diana Shnaider is into the Round of 16 in Tokyo after beating Yastremska in straight sets 👏#TorayPPO pic.twitter.com/wAphxo8Zy5
