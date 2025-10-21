WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прекратила борьбу уже на старте турнира WTA 500 в японском Токио.

В 1/16 финала соперницей Даяны была Диана Шнайдер (WTA 19), которая выступает без флага и посеяна под 7-м номером.

Матч завершился разгромной победой Шнайдер со счетом 6:3, 6:1. Только при счете 0:5 во втором сете Даяна сумела взять гейм престижа и избежать проигрыша партии всухую. Игра длилась 1 час 4 минуты.

Это было третье личное противостояние соперниц. Счет очных встреч стал 2:1 в пользу Шнайдер.

Далее Шнайдер в 1/8 финала сыграет против другой нейтралки Анны Калинской (WTA 38).

WTA 500. Токио (Япония). 1/16 финала

Диана Шнайдер (без флага) [7] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1

Diana Shnaider slams the door 💥🚪



She defeats Yastremska 6-3, 6-1 to reach the last 16 in Tokyo!#TorayPPO pic.twitter.com/hSAEokmaHF — Tennis Channel (@TennisChannel) October 21, 2025