Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 октября 2025, 11:16 |
Ястремская узнала первую соперницу на турнире WTA в Токио

Даяна сыграет против представительницы рф

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№30 WTA) узнала соперницу в первом круге турнира WTA 500 в Токио.

Украинка в первом круге Токио сыграет против теннисистки с рф Дианой Шнайдер (№19 WTA) Матч 1/16 финала запланирован на понедельник, 20 октября. Старт встречи ожидается в 4:00 по киевскому времени.

Ястремская провела два очных матча против Шнайдера. Даяна обыграла теннисистку «из болот» на Ролан Гаррос (7:5; 7:5), но уступила на турнире в Гамбурге (2:6; 2:6).

На этой неделе Даяна вылетела из турнира в Нинбо (Китай), уступив Елене Рыбакиной во втором круге (4:6; 7:6; 3:6), а Диана продолжает бороться за титул турнира, дойдя до полуфинала, где сыграет против Екатерины Александровой.

Даяна Ястремская Диана Шнайдер WTA WTA Токио
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
