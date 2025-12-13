Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»
Лига конференций
13 декабря 2025, 01:49 | Обновлено 13 декабря 2025, 03:27
ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»

Наставник донецкой команды прокомментировал победу над Хамрун Спартанс

ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал комментарий после матча 5-го тура Лиги конференций УЕФА с «Хамрун Спартанс» (2:0):

«Своим игрокам я говорил еще до матча: нужно уважать игру. Нужно принимать взвешенные решения. Это был сложный выезд, легким его не назовешь, тяжелое поле. Но в первом тайме мы немного избегали борьбы. Мы не играли правильно, поздно находили решения.

Во втором тайме мы действовали с большим желанием, больше концентрировались на решениях, забили голы. Но мы должны лучше реализовывать свои моменты. Мы должны уважать игру. Эти моменты очень важны для нас – для нашего развития, для того, чтобы мы могли обрести уверенность. Я стараюсь этому их научить. Но в целом я очень доволен тем, что показали мои игроки.

Приезжать сюда и выигрывать в Европе на выезде никогда не бывает легко. Поэтому я ими горжусь, поздравляю их. Независимо от того, кто соперник, мы хотим демонстрировать ту же серьезность и тот же уровень успеха. Я им это сказал. Я и сам раньше здесь был. В составе национальной сборной, частью которой я был, мы здесь сыграли вничью. Такие матчи играть нелегко. Иногда гораздо легче играть большие матчи – полуфиналы, финалы, Лигу чемпионов.

В таких матчах легче сконцентрироваться на хороших стадионах. Я им так и сказал: я понимаю это не только как тренер, но и как друг. Иногда тяжело играть, когда падает концентрация, но мы должны уважать игру.

В мире 150 миллионов детей хотят стать футболистами. Лишь 130 тысяч становятся профессиональными футболистами. У этих детей есть талант, данный Богом, и они должны ценить это. Я делаю все, чтобы их развивать. Я объяснил им это в перерыве, они не должны так себя вести.

Конечно, они могут быть уставшими. Я не буду драматизировать игру. Наши родители работали, были рабочими. Да, футболисты тоже могут быть уставшими, могут быть психологически истощенными. Я их понимаю, не отнимаю у них этого права. Но если мы носим футболку «Шахтера», мы счастливые люди и должны ценить это.

Поэтому, как я и говорил, иногда такое может происходить, но и в успехах, и в неудачах я вместе с ними, я ими горжусь. Но самое важное – мы должны быть максимально готовы, потому что нас ждет матч с «Эпицентром», почти как финал, через 48 часов. Этот матч будет очень важным для всех вас, для меня и для моего штаба».

Шахтер Донецк пресс-конференция Арда Туран Лига конференций Хамрун Спартанс
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
