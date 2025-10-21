Олейникова разгромила соперницу на старте турнира WTA 125 в Бразилии
Александра не оставила шансов Луизини Джованнини
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) удачно начала свое выступление на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.
В 1/16 финала соперницей Олейниковой, посеянной под восьмым номером, была представительница Аргентины — Луизина Джованнини (WTA 277).
Украинка уверенно выиграла оба сета. Более того, во втором она не отдала сопернице ни одного гейма. В целом за матч Олейникова реализовала все три брейк-пойнта и проиграла лишь один гейм на своей подаче.
Следующая соперница Олейниковой определится в поединке между Хулией Риера (Аргентина) и Полоной Херцог (Словения).
WTA 125. Флорианополис (Бразилия). 1/16 финала
Александра Олейникова [8] – Луизина Джованнини – 6:2, 6:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанка Ева Герреро Альварес выиграла встречу турнира WTA 125 в трех сетах
Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)