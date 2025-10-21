Олейникова разгромила соперницу на старте турнира WTA 125 в Бразилии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) удачно начала свое выступление на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.

В 1/16 финала соперницей Олейниковой, посеянной под восьмым номером, была представительница Аргентины — Луизина Джованнини (WTA 277).

Украинка уверенно выиграла оба сета. Более того, во втором она не отдала сопернице ни одного гейма. В целом за матч Олейникова реализовала все три брейк-пойнта и проиграла лишь один гейм на своей подаче.

Следующая соперница Олейниковой определится в поединке между Хулией Риера (Аргентина) и Полоной Херцог (Словения).

WTA 125. Флорианополис (Бразилия). 1/16 финала

Александра Олейникова [8] – Луизина Джованнини – 6:2, 6:0