Олейникова разгромила соперницу на старте турнира WTA 125 в Бразилии

WTA
21 октября 2025, 23:11 | Обновлено 21 октября 2025, 23:25
154
0

Александра не оставила шансов Луизини Джованнини

Instagram. Александра Олийникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) удачно начала свое выступление на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.

В 1/16 финала соперницей Олейниковой, посеянной под восьмым номером, была представительница Аргентины — Луизина Джованнини (WTA 277).

Украинка уверенно выиграла оба сета. Более того, во втором она не отдала сопернице ни одного гейма. В целом за матч Олейникова реализовала все три брейк-пойнта и проиграла лишь один гейм на своей подаче.

Следующая соперница Олейниковой определится в поединке между Хулией Риера (Аргентина) и Полоной Херцог (Словения).

WTA 125. Флорианополис (Бразилия). 1/16 финала

Александра Олейникова [8] – Луизина Джованнини – 6:2, 6:0

Александра Олейникова WTA Флорианополис
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
