Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Лига чемпионов
12 декабря 2025, 05:12 | Обновлено 12 декабря 2025, 05:21
1528
1

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело

12 декабря 2025, 05:12 | Обновлено 12 декабря 2025, 05:21
1528
1 Comments
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
ФК Шахтер

​Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы состоялся 6-й тур, а в Лиге конференций с двумя украинскими клубами прошел 5-й тур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана на Мальте переиграл Хамрун Спартанс (2:0). Горняки не только гарантировали себе путевку в плей-офф, но и близки к прямому выходу в 1/8 финала. Для этого в последнем туре нужно взять очки в домашней игре с хорватской Риекой.

Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Фиорентине (1:2) и потеряли все шансы на попадание в топ-24. Матч последнего тура с Ноа из Армении станет для бело-синих чистой формальностью.

В еврокубковую копилку Украины уже включены бонусы за выход Шахтера в плей-офф ЛК. Уже известно, что в весенней части еврокубков Украина будет представлена одним клубом.

Сезонный набор очков Украины составляет 5.656 баллов (15-е место в сезоне).

В 5-летнем рейтинге Украина (23.256) остается на 25-м месте, опережая Азербайджан (22.250), Словению (22.218) и Словакию (21.875).

Выше расположились: Хорватия (25.375), Венгрия (25.187), Румыния (25.000), Сербия (23.875)

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер поднялся на 47-ю позицию, а Динамо занимает 115-е место.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 6-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 6-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 5-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
ТУРАН: «Шахтер вернулся к своей идентичности. Одна команда – одна семья»
Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Главный конкурент Довбика взорвался дублем в матче Лиги Европы
таблица коэффициентов УЕФА статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады Фиорентина - Динамо Лига Европы Лига конференций Динамо Киев Фиорентина Хамрун Спартанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 07:31 48
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно

Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Футбол | 11 декабря 2025, 21:41 87
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине

Киевляне не сумели увезти очки из Флоренции

Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций
Футбол | 12.12.2025, 03:55
Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций
Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11.12.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11.12.2025, 07:54
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SamojlovS
Шо ж. Знов бали в рейтинг набрав лише Шахтар... Хоча так піжонити і плавити моменти, якбуло останні хвилин 15... - це може аукнутися навесні - таке відношення. В Динамо ж продовжується "Санта-Барбара" - чергова серія фільму про тимчасові негаразди, про перебудову клуба, що відбувається (чи вже ні?). Ніяк не знайдуть своєї гри? З вірменами в останньому турі доведеться битися хоч за очечко - з такою грою... 
Ответить
0
Популярные новости
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
11.12.2025, 22:22 5
Футбол
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58 1
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем