Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

​Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы состоялся 6-й тур, а в Лиге конференций с двумя украинскими клубами прошел 5-й тур.

Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана на Мальте переиграл Хамрун Спартанс (2:0). Горняки не только гарантировали себе путевку в плей-офф, но и близки к прямому выходу в 1/8 финала. Для этого в последнем туре нужно взять очки в домашней игре с хорватской Риекой.

Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Фиорентине (1:2) и потеряли все шансы на попадание в топ-24. Матч последнего тура с Ноа из Армении станет для бело-синих чистой формальностью.

В еврокубковую копилку Украины уже включены бонусы за выход Шахтера в плей-офф ЛК. Уже известно, что в весенней части еврокубков Украина будет представлена одним клубом.

Сезонный набор очков Украины составляет 5.656 баллов (15-е место в сезоне).

В 5-летнем рейтинге Украина (23.256) остается на 25-м месте, опережая Азербайджан (22.250), Словению (22.218) и Словакию (21.875).

Выше расположились: Хорватия (25.375), Венгрия (25.187), Румыния (25.000), Сербия (23.875)

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер поднялся на 47-ю позицию, а Динамо занимает 115-е место.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 6-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 6-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 5-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026

