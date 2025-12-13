ПСЖ услышал неприятные новости. Это касается Забарного
Маркиньос получил травму
Защитник ПСЖ Маркиньос получил травму во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Капитан парижан не смог продолжить игру и попросил замену, после чего на поле вышел Илья Забарный.
По информации СМИ, бразилец получил травму голеностопа и точно пропустит ближайший поединок ПСЖ против Меца.
Под вопросом остается и его участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2025, который состоится 17 декабря. Клуб ожидает результаты медицинского обследования, чтобы оценить масштабы повреждения.
Ранее капитан парижан Маркиньос оценил уровень Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца может приобрести «Бешикташ»
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций