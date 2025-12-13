Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ услышал неприятные новости. Это касается Забарного
13 декабря 2025, 00:02
ПСЖ услышал неприятные новости. Это касается Забарного

Маркиньос получил травму

13 декабря 2025, 00:02
ПСЖ услышал неприятные новости. Это касается Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Защитник ПСЖ Маркиньос получил травму во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Капитан парижан не смог продолжить игру и попросил замену, после чего на поле вышел Илья Забарный.

По информации СМИ, бразилец получил травму голеностопа и точно пропустит ближайший поединок ПСЖ против Меца.

Под вопросом остается и его участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2025, который состоится 17 декабря. Клуб ожидает результаты медицинского обследования, чтобы оценить масштабы повреждения.

Ранее капитан парижан Маркиньос оценил уровень Забарного.

Дмитрий Олийченко
ona_proigraet
Олійченко. Ну хіба не можна зробити відповідний новині заголовок? Травма Маркіньоса - позитив для нас і для Забарного. Нас не цікавлять проблеми ПСЖ. Нас цікавить, чи буде грати Забарний. З цієї точки зору маємо позитивну новину, а не те, що написано в заголовку
