ПСЖ услышал неприятные новости. Это касается Забарного

Защитник ПСЖ Маркиньос получил травму во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Капитан парижан не смог продолжить игру и попросил замену, после чего на поле вышел Илья Забарный.

По информации СМИ, бразилец получил травму голеностопа и точно пропустит ближайший поединок ПСЖ против Меца.

Под вопросом остается и его участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА 2025, который состоится 17 декабря. Клуб ожидает результаты медицинского обследования, чтобы оценить масштабы повреждения.

