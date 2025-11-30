«Мы видим, на что он способен». Маркиньос оценил уровень Забарного

Капитан «ПСЖ» Маркиньос ответил на критику, с которой столкнулись летние новички его клуба – французский вратарь Люка Шевалье и украинский защитник Илья Забанный.

«То, что я вижу от них на тренировках, меня успокаивает. Иногда все бывает по-разному: видишь игрока на тренировке и в матче это не одно и то же. На тренировках ты гораздо лучше понимаешь, на что они способны. Мы видим это каждый день.

Меня действительно успокаивают их качества, особенно их менталитет – нацеленный на то, чтобы продолжать работать, всегда работать, всегда стараться отдавать максимум. Даже если у нас, игроков, бывают тяжелые моменты, на следующий день мы должны прийти сюда и продолжать трудиться, чтобы пережить эти трудные периоды», – сказал Маркиньос в интервью RMC Sport.

Ранее французский журналист объяснил, в чем преимущество Забарного перед Маркиньосом.