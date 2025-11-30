Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы видим, на что он способен». Маркиньос оценил уровень Забарного
Франция
30 ноября 2025, 14:53 |
1046
1

«Мы видим, на что он способен». Маркиньос оценил уровень Забарного

Капитан ПСЖ видит потенциал в украинце

30 ноября 2025, 14:53 |
1046
1 Comments
«Мы видим, на что он способен». Маркиньос оценил уровень Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Капитан «ПСЖ» Маркиньос ответил на критику, с которой столкнулись летние новички его клуба – французский вратарь Люка Шевалье и украинский защитник Илья Забанный.

«То, что я вижу от них на тренировках, меня успокаивает. Иногда все бывает по-разному: видишь игрока на тренировке и в матче это не одно и то же. На тренировках ты гораздо лучше понимаешь, на что они способны. Мы видим это каждый день.

Меня действительно успокаивают их качества, особенно их менталитет – нацеленный на то, чтобы продолжать работать, всегда работать, всегда стараться отдавать максимум. Даже если у нас, игроков, бывают тяжелые моменты, на следующий день мы должны прийти сюда и продолжать трудиться, чтобы пережить эти трудные периоды», – сказал Маркиньос в интервью RMC Sport.

Ранее французский журналист объяснил, в чем преимущество Забарного перед Маркиньосом.

По теме:
Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Маркиньос
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 1
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 30 ноября 2025, 13:33 1
Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ

Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Теннис | 30.11.2025, 09:08
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Футбол | 29.11.2025, 16:33
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
конкуренти по позиції. Вчора Забарного не було, грав Маркіньос, і ПСЖ програв
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 19
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 65
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем