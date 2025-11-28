Французский журналист пояснил, в чем преимущество Забарного над Маркиньосом

Журналист Le Parisien Доминик Северак считает, что не слишком удачная игра украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного его не беспокоит, в отличие от неуверенных действий капитана парижской команды Маркиньоса. Такое заявление он сделал в ответ на вопросы одного из болельщиков.

«В сентябре вы отказались оценивать Забарного, сказав, что нам следует подождать до конца ноября. Что вы думаете сейчас? Лично я считаю его далеким от ожидаемого уровня, и, по моему мнению, это связано не с проблемой адаптации, а только с проблемой его технических способностей, защитного позиционирования... Его единственный козырь – это игра головой», – заявил один из болельщиков по имени Ромен.

В ответ Северак написал на сайте Le Parisien: «Я, пожалуй, говорил конец ноября, но примерно это должно быть 10 декабря, когда он должен стать игроком «ПСЖ» по своему прибытию, если посмотреть на ситуации из Барколя в 2023 году и Дуэ в 2024 году. Это не точная наука, поэтому это может быть чуть раньше или чуть позже.

Это два французских игрока, которые просто изменили свой уровень, перейдя из «Лиона» и «Ренна» в «ПСЖ», в то время как украинец меняет не только уровень, но и страну и язык. И культуру. Включая футбольную культуру. Между английской Премьер-лигой и Лигой 1 нет ничего общего. «Борнмут» и «ПСЖ» имеют совершенно разные стили защиты. В одном случае ты находишься под постоянным давлением, в другом – контролируешь ситуацию. Поэтому теоретически у «ПСЖ» меньше возможностей в обороне и высшая линия защиты.

Я заметил, что Дин Хейсен, его бывший партнер в центре защиты, перешедший из «Борнмута» в мадридский «Реал», испытывает огромные трудности с адаптацией к испанской лиге и новой команде, от которой также ожидается доминирование. Короче говоря, ничто из того, что я видел от Забарного, меня не волнует. С другой стороны, выступления Маркиньоса в матчах с «Баварией» и «Тоттенхэмом» меня беспокоят и огорчают. У бразильца гораздо меньше оправданий, чем у новичка, попавшего в совсем другой мир, другую вселенную, другую жизнь, как на поле, так и вне его».

Ранее журналист Canal+ дал неутешительный комментарий по поводу Забарного.