Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.

По информации источника, руководство турецкого гранда «Бешикташ» внимательно следит за украинской звездой и готово перейти к активным действиям уже в январе, осуществив полноценный трансфер вингера.

В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.