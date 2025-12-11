Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Англия
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.

По информации источника, руководство турецкого гранда «Бешикташ» внимательно следит за украинской звездой и готово перейти к активным действиям уже в январе, осуществив полноценный трансфер вингера.

В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

Бешикташ Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
