Англия11 декабря 2025, 22:55 |
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Украинца может приобрести «Бешикташ»
11 декабря 2025, 22:55 |
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.
По информации источника, руководство турецкого гранда «Бешикташ» внимательно следит за украинской звездой и готово перейти к активным действиям уже в январе, осуществив полноценный трансфер вингера.
В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.
