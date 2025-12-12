Испания12 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 13 декабря 2025, 00:37
1727
9
ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?
Благодаря Виктору «Жирона» сравняла счет
12 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 13 декабря 2025, 00:37
1727
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков отметился забитым голом в матче 16-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».
Проигрывая со счетом 0:1, украинский футболист воспользовался моментом и удачно начал контратаку.
Виктор подключился к атаке каталонцев и получил передачу от партнёра. В штрафной площади соперника Виктор не раздумывал и перекинул вратаря.
Этот гол стал третьим для украинца в этом сезоне – два в Ла Лиге и один в Кубке Испании.
ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 08:52 15
Украинца может приобрести «Бешикташ»
Футбол | 12 декабря 2025, 20:10 1
Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии
Футбол | 12.12.2025, 11:17
Футбол | 12.12.2025, 21:13
Футбол | 12.12.2025, 22:16
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Вже дубль!
Другий гол взагалі шедевряка!!!
Показать Скрыть 2 ответа
Пятка від Циганкова) Захаряну) І реалу Сасьєдаду)))))))
Ух видав Циганков
проти Захаряна грають
Тренер Жирони вже награє Циганкова на місце Ваната від відчаю, а сам Ванат судячи з усього скоро стане гравцем глибокого запасу. Циганков - браво!
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
12.12.2025, 06:51 18
12.12.2025, 06:23 53
11.12.2025, 21:41 89
Бокс
11.12.2025, 00:02 3
11.12.2025, 14:53 10
11.12.2025, 20:04
11.12.2025, 17:41 16