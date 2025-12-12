ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 13 декабря 2025, 00:37
1727
9

Благодаря Виктору «Жирона» сравняла счет

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков отметился забитым голом в матче 16-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

Проигрывая со счетом 0:1, украинский футболист воспользовался моментом и удачно начал контратаку.

Виктор подключился к атаке каталонцев и получил передачу от партнёра. В штрафной площади соперника Виктор не раздумывал и перекинул вратаря.

Этот гол стал третьим для украинца в этом сезоне – два в Ла Лиге и один в Кубке Испании.

Андрей Витренко
sahka1981
Вже дубль!
adidas777
Другий гол взагалі шедевряка!!! 
mouintains in ukraine
Пятка від Циганкова) Захаряну) І реалу Сасьєдаду)))))))
mouintains in ukraine
Ух видав Циганков
mouintains in ukraine
проти Захаряна грають
New Zealander
Тренер Жирони вже награє Циганкова на місце Ваната від відчаю, а сам Ванат судячи з усього скоро стане гравцем глибокого запасу. Циганков - браво!
