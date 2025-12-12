Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков отметился забитым голом в матче 16-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

Проигрывая со счетом 0:1, украинский футболист воспользовался моментом и удачно начал контратаку.

Виктор подключился к атаке каталонцев и получил передачу от партнёра. В штрафной площади соперника Виктор не раздумывал и перекинул вратаря.

Этот гол стал третьим для украинца в этом сезоне – два в Ла Лиге и один в Кубке Испании.

ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?