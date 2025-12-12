Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе
Другие новости
12 декабря 2025, 14:05 | Обновлено 12 декабря 2025, 14:59
2341
5

ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе

Дарья Квиткова произвела впечатление новой фотосессией

12 декабря 2025, 14:05 | Обновлено 12 декабря 2025, 14:59
2341
5 Comments
ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе
Instagram. Дарья Квиткова

Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова опубликовала новый пост в Instagram, который сразу привлек внимание аудитории.

Блогерка поделилась серией стильных и сексуальных fashion-снимков в дерзком образе – кожаный жакет, минималистичные аксессуары и провокационные позы подчеркнули ее уверенность и харизму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фотосет вызвал бурную реакцию в комментариях: подписчики засыпали Квиткову комплиментами, огнями и сердечками.

Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков, подтвердив высокий медийный статус Квитковой, чья личная жизнь и отношения с игроком «Динамо» продолжают оставаться в центре внимания.

По теме:
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»
Альберт ГУДМУНДССОН: «Победа над Динамо? Рад, что повлиял на ход матча»
фото lifestyle Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Футбол | 12 декабря 2025, 09:09 12
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров

УАФ рассчитывает на поддержку диаспоры в Европе

УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11 декабря 2025, 17:41 16
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф

Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»

ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Футбол | 12.12.2025, 08:26
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12.12.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Сотрудничество Ужгорода и ЮКСА: Ардельянов работает в двух клубах
Футбол | 12.12.2025, 15:06
Сотрудничество Ужгорода и ЮКСА: Ардельянов работает в двух клубах
Сотрудничество Ужгорода и ЮКСА: Ардельянов работает в двух клубах
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Страшко якесь 
Ответить
+6
TradyT
Марченко, на кого вона справила враження? На такого довбня як ти може??? І хоч раз, дай відповідь на питання, як це стосується спорту??? Чи ти Лапченко, такий боягуз, що навіть за свої безглузді дії відповісти не можеш?
Ответить
+2
Андрей Попов
Володька коли злигався із цією развєдєнкою з причепом болт на футбол взагалі забив 🤣🤣🤣
Ответить
0
taras_sidyi
Єба яка стрьомна
Ответить
-1
Перець
Хто як може так і заробляє
Ответить
-1
Популярные новости
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем