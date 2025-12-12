ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе
Дарья Квиткова произвела впечатление новой фотосессией
Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко Дарья Квиткова опубликовала новый пост в Instagram, который сразу привлек внимание аудитории.
Блогерка поделилась серией стильных и сексуальных fashion-снимков в дерзком образе – кожаный жакет, минималистичные аксессуары и провокационные позы подчеркнули ее уверенность и харизму.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Фотосет вызвал бурную реакцию в комментариях: подписчики засыпали Квиткову комплиментами, огнями и сердечками.
Публикация быстро набрала десятки тысяч лайков, подтвердив высокий медийный статус Квитковой, чья личная жизнь и отношения с игроком «Динамо» продолжают оставаться в центре внимания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ рассчитывает на поддержку диаспоры в Европе
Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»