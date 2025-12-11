УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф

Тренер «Полесья» Руслан Ротань получил удаление в матче против «Руха» (0:1) за чрезмерные эмоции.

По информации ТаТоТаке, главный тренер из-за своего поступка в матче против «Руха» получил от КДК УАФ дисквалификацию на пять матчей (два из которых – условно).

Кроме того, Руслан Ротань оштрафован УАФ за неспортивное поведение на 200 тысяч грн. Это рекордный финансовый штраф для тренера в истории УПЛ.

Ранее спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».