Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф

Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»

УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
ФК Полесье. Руслан Ротань

Тренер «Полесья» Руслан Ротань получил удаление в матче против «Руха» (0:1) за чрезмерные эмоции.

По информации ТаТоТаке, главный тренер из-за своего поступка в матче против «Руха» получил от КДК УАФ дисквалификацию на пять матчей (два из которых – условно).

Кроме того, Руслан Ротань оштрафован УАФ за неспортивное поведение на 200 тысяч грн. Это рекордный финансовый штраф для тренера в истории УПЛ.

Ранее спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».

didora
Можливо і жорстко, але не повадно іншим буде!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Yaroslav
Все по ділу... В Європі ще більш суворе покарання би отримав!!!
 Бо бачу Русику корона конкретно голову зжимає...
Ответить
0
Sit Simurg
Це ще м'яко ... Але все ж прецедент .. і то норм ..)  
Ответить
-1
