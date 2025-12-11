Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал, почему не стал тренером «Динамо».

«По поводу «Динамо» я еще раньше сказал, что есть клубы, в которых я не смогу и не очень хочу работать. Я об этом говорил. Как «Динамо», так и «Шахтер». Поэтому зачем меня туда звать?

Дайте немного поработать [здесь], познакомиться, и тогда можно какие-то выводы делать. Поверьте – сейчас с утра до вечера сидим, смотрим, анализируем, потому что действительно клуб с историей, клуб, который не должен быть на том месте, на котором он сейчас находится. При тех возможностях.

Все, что я смогу – отдам всего себя, а как оно будет... Так же и мои помощники. Между прочим, они также уехали с разрешения. Не было бы разрешения – никто никуда бы не уехал», – сказал Вернидуб.