ВЕРНИДУБ: «Я получил разрешение на выезд за границу до окончания контракта»

Новый главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб рассказал о подписании контракта с азербайджанским клубом и выезде из Украины.

– Ваш переход в «Нефтчи» стал для многих неожиданностью. Что можете сказать об этой команде?

– Сейчас не могу об этом говорить, потому что мне нужно погрузиться в работу. Разве тренер за день может что-то сказать, когда он только познакомился с командой? Сначала нужно поработать, посмотреть, разобраться, а потом делать какие-то выводы. Что я могу сказать сейчас? Пусть пройдет хотя бы 10 дней – тогда можно будет что-то обсуждать.

Сейчас не о чем говорить. Вы же знаете – подписал контракт. Как я говорил – [выеду работать за границу] либо по достижении 60 лет, либо с разрешения. Разрешение я получил. О чем мне рассказывать? Сейчас полностью погружен в работу: смотрим, изучаем, анализируем. А жизнь покажет.

– Можете подробнее рассказать об этом разрешении?

– Получил разрешение на выезд за границу до окончания контракта в 2026 году, а потом обязательно должен вернуться, что я и сделаю. Если раньше – может быть и такое, – тогда вернусь раньше. Разрешение было подписано на высоком уровне – ну а кто еще даст такое разрешение.

– А кто дал это разрешение?

– Честно говоря, не знаю. Знаю, что там мое имя и имена моих помощников.

– До перехода в «Нефтчи» ходили слухи, что вы могли пойти и в «Динамо»…

…о «Динамо» я еще раньше сказал, что есть клубы, в которых я не смогу и не очень хочу работать. Я об этом говорил. Как «Динамо», так и «Шахтер». Зачем меня туда звать?

Дайте немного поработать здесь, познакомиться, и тогда можно делать выводы. Поверьте – сейчас с утра до вечера сидим, смотрим, анализируем, потому что это действительно клуб с историей, клуб, который не должен находиться на том месте, где он сейчас находится. При тех возможностях.

Все, что я смогу – отдам себя полностью, а как будет… Так же и мои помощники. Кстати, они тоже выехали с разрешения. Не было бы разрешения – никто бы никуда не поехал.