Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Сборная УКРАИНЫ
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

5 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine.

Национальная сборная Украины завоевала путевку в плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года, где первым соперником команды Сергея Реброва станет национальная сборная Швеции.

По информации пресс-службы УАФ, потенциальные два матча плей-офф отбора ЧМ-2026 национальная сборная Украины проведет в испанском городе Валенсия, на стадионе «Сьютат де Валенсия», который является родным домом для местного футбольного клуба «Леванте» и способен уместить на своих трибунах 26.

Сообщается, что было рассмотрено несколько возможных вариантов в разных странах. Но выбранный стадион являлся оптимальным решением в интересах национальной сборной команды. После решения исполкома, администрации УАФ было поручено заключить соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА о утвержденном варианте.

В случае победы над национальной командой Швеции сборная Украины сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

По теме:
Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф отбора к ЧМ-2026
Многократный чемпион еврокубка принял решение о трансфере Мудрика
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
стадион Месталья Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу сборная Швеции по футболу сборная Албании по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
З нетерпінням чекатимем, щоб ця зима скоріше минула і вболівати за рідну Збірну!⚽🇺🇦 😊
Ответить
+6
Паша Мех
Будем надеяться что этот стадион будет на фарт!!)
Ответить
+2
Singularis
Главное - не в Польше.)
Ответить
+1
Євген Ткаченко
На теперішній батьківщині фізрука ребрухи)
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
