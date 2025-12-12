Испания12 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:55
Цыганков забил 15-й и 16-й голы в Ла Лиге. Сколько осталось до Довбика?
Полузащитник Жироны является вторым украинским бомбардиром в истории Ла Лиги
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков забил 15-й и 16-й голы в испанской Ла Лиге.
Произошло это в выездном матче 16 тура против Реал Сосьедад.
Цыганков является вторым украинским бомбардиром в истории Ла Лиги, уступая только Артему Довбику, забившему 24 гола.
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 16 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 3 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Если принимать во внимание все турниры, то в активе Цыганкова уже 17 голов за Жирону (также второе место).
Голы украинских футболистов за Жирону
- 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
- 17 – Виктор Цыганков (16 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 4 – Владислав Ванат (3 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону
- 97 матчей (86 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 17 голов (16 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 20 ассистов (20 – Ла Лига)
