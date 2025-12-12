Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цыганков забил 15-й и 16-й голы в Ла Лиге. Сколько осталось до Довбика?
Испания
12 декабря 2025, 23:54 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:55
Цыганков забил 15-й и 16-й голы в Ла Лиге. Сколько осталось до Довбика?

Полузащитник Жироны является вторым украинским бомбардиром в истории Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков забил 15-й и 16-й голы в испанской Ла Лиге.

Произошло это в выездном матче 16 тура против Реал Сосьедад.

Цыганков является вторым украинским бомбардиром в истории Ла Лиги, уступая только Артему Довбику, забившему 24 гола.

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 16 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 3 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Если принимать во внимание все турниры, то в активе Цыганкова уже 17 голов за Жирону (также второе место).

Голы украинских футболистов за Жирону

  • 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
  • 17 – Виктор Цыганков (16 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 4 – Владислав Ванат (3 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

  • 97 матчей (86 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 17 голов (16 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 20 ассистов (20 – Ла Лига)
По теме:
Реал Сосьедад – Жирона – 1:2. Победный дубль Цыганкова. Видео голов
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
ВИДЕО. Пяткой в угол. Цыганков эффектно оформил дубль в Ла Лиге
