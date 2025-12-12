Цыганков забил 15-й и 16-й голы в Ла Лиге. Сколько осталось до Довбика?

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков забил 15-й и 16-й голы в испанской Ла Лиге.

Произошло это в выездном матче 16 тура против Реал Сосьедад.

Цыганков является вторым украинским бомбардиром в истории Ла Лиги, уступая только Артему Довбику, забившему 24 гола.

Голы украинцев в Ла Лиге

24 – Артем Довбик (Жирона)

16 – Виктор Цыганков (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

3 – Владислав Ванат (Жирона)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Если принимать во внимание все турниры, то в активе Цыганкова уже 17 голов за Жирону (также второе место).

Голы украинских футболистов за Жирону

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

17 – Виктор Цыганков (16 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

4 – Владислав Ванат (3 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону