11 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:44
ВИДЕО. Свитолина показала свою тренировку

Элина Свитолина опубликовала видео своей силовой тренировки

Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает активную подготовку к новому сезону и поделилась в Instagram видеокадрами своей тренировки.

На опубликованных фрагментах Свитолина выполняет взрывные упражнения, работает с силовым инвентарем, тренирует баланс и скорость под руководством личного тренера. Тренировка включает как силовые элементы, так и координационные движения – все, что необходимо для максимально эффективной подготовки.

В подписи к публикации Элина отметила, что находится в режиме «off-season» и «locked in», демонстрируя максимальную концентрацию на подготовке.

Свитолина уже сейчас активно набирает форму после отпуска.

