Девять украинских клубов получили трансферный бан от ФИФА

ФИФА с 2020 года наложила трансферные ограничения уже на девять украинских клубов, и три из них продолжают играть в текущем сезоне Первой лиги. Чаще всего под санкции попадали львовские Карпаты, которые получили восемь банов. Последним к списку присоединился Черноморец – одесситы получили запрет 10 декабря.

Большинство команд имеют бессрочные ограничения, которые будут действовать до полного погашения долгов. В то же время Ворскла и Черноморец наказаны на три трансферных окна. В список также вошли Арсенал-Киев, ФК Днепр, Волынь, СК Днепр-1, Олимпик и Металлист.

Дополнительные санкции могут налагать и национальные ассоциации – не только за долги перед игроками, но и за невыполнение регламентных платежей.

Кто из украинских клубов получал бан от ФИФА