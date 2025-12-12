Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Девять украинских клубов получили трансферный бан от ФИФА
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 23:42 |
880
0

Девять украинских клубов получили трансферный бан от ФИФА

Больше всего с 2020 года были наказаны Карпаты – 8 раз

12 декабря 2025, 23:42 |
880
0
Девять украинских клубов получили трансферный бан от ФИФА
ФИФА

ФИФА с 2020 года наложила трансферные ограничения уже на девять украинских клубов, и три из них продолжают играть в текущем сезоне Первой лиги. Чаще всего под санкции попадали львовские Карпаты, которые получили восемь банов. Последним к списку присоединился Черноморец – одесситы получили запрет 10 декабря.

Большинство команд имеют бессрочные ограничения, которые будут действовать до полного погашения долгов. В то же время Ворскла и Черноморец наказаны на три трансферных окна. В список также вошли Арсенал-Киев, ФК Днепр, Волынь, СК Днепр-1, Олимпик и Металлист.

Дополнительные санкции могут налагать и национальные ассоциации – не только за долги перед игроками, но и за невыполнение регламентных платежей.

Кто из украинских клубов получал бан от ФИФА

  • КПФ Карпаты (Львов) – 8 банов с 2020 года
  • Арсенал-Киев — 2 бана с 2020 года
  • ФК Днепр — 2 бана с 2020 года
  • Волынь (Луцк) — 1 бан с 2023 года
  • СК Днепр-1 — 11 банов с 2024 года
  • Олимпик (Донецк) – 1 бан с 2023 года
  • Металлист (Харьков) – 4 бана с 2024 года
  • Ворскла (Полтава) – 4 бана с 2025 года
  • Черноморец (Одесса) – 1 бан с 2025 года
По теме:
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
Нападающий Полесья: «Жребий сборной Украины? Мягко говоря – сложный»
«Четверка из пяти». Нападающий Полесья оценил первую половину сезона УПЛ
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины трансферный бан Арсенал Киев Карпаты Львов Днепр-1 Днепр Олимпик Донецк Ворскла Полтава
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12 декабря 2025, 06:23 53
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 12 декабря 2025, 15:45 22
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года

Национальная премия Sport.ua

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Футбол | 12.12.2025, 22:42
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 89
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем