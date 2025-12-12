Девять украинских клубов получили трансферный бан от ФИФА
Больше всего с 2020 года были наказаны Карпаты – 8 раз
ФИФА с 2020 года наложила трансферные ограничения уже на девять украинских клубов, и три из них продолжают играть в текущем сезоне Первой лиги. Чаще всего под санкции попадали львовские Карпаты, которые получили восемь банов. Последним к списку присоединился Черноморец – одесситы получили запрет 10 декабря.
Большинство команд имеют бессрочные ограничения, которые будут действовать до полного погашения долгов. В то же время Ворскла и Черноморец наказаны на три трансферных окна. В список также вошли Арсенал-Киев, ФК Днепр, Волынь, СК Днепр-1, Олимпик и Металлист.
Дополнительные санкции могут налагать и национальные ассоциации – не только за долги перед игроками, но и за невыполнение регламентных платежей.
Кто из украинских клубов получал бан от ФИФА
- КПФ Карпаты (Львов) – 8 банов с 2020 года
- Арсенал-Киев — 2 бана с 2020 года
- ФК Днепр — 2 бана с 2020 года
- Волынь (Луцк) — 1 бан с 2023 года
- СК Днепр-1 — 11 банов с 2024 года
- Олимпик (Донецк) – 1 бан с 2023 года
- Металлист (Харьков) – 4 бана с 2024 года
- Ворскла (Полтава) – 4 бана с 2025 года
- Черноморец (Одесса) – 1 бан с 2025 года
