ФОТО. Милота дня. Андрей Лунин в костюме Санта Клауса

Жена вратаря мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина – Анастасия – опубликовала в соцсетях сторис, который мгновенно вызвал волну умиления у болельщиков.

На фото мужчина в образе Санта-Клауса развлекает маленького ребенка.

Судя по всему, в праздничном костюме – сам Андрей Лунин, который примерил роль рождественского героя для своего сына.

Уютная семейная атмосфера и рождественский антураж делают этот кадр настоящей «милотой дня», напоминая: даже при напряженном футбольном графике главное – семья.