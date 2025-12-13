ФОТО. Милота дня. Андрей Лунин в костюме Санта Клауса
Лунины уже создают праздник для сына
Жена вратаря мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина – Анастасия – опубликовала в соцсетях сторис, который мгновенно вызвал волну умиления у болельщиков.
На фото мужчина в образе Санта-Клауса развлекает маленького ребенка.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Судя по всему, в праздничном костюме – сам Андрей Лунин, который примерил роль рождественского героя для своего сына.
Уютная семейная атмосфера и рождественский антураж делают этот кадр настоящей «милотой дня», напоминая: даже при напряженном футбольном графике главное – семья.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро
Тренер возглавил «Нефтчи»