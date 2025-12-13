Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милота дня. Андрей Лунин в костюме Санта Клауса
Другие новости
13 декабря 2025, 00:13 |
202
0

ФОТО. Милота дня. Андрей Лунин в костюме Санта Клауса

Лунины уже создают праздник для сына

13 декабря 2025, 00:13 |
202
0
ФОТО. Милота дня. Андрей Лунин в костюме Санта Клауса
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Жена вратаря мадридского «Реала» и сборной Украины Андрея ЛунинаАнастасия – опубликовала в соцсетях сторис, который мгновенно вызвал волну умиления у болельщиков.

На фото мужчина в образе Санта-Клауса развлекает маленького ребенка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Судя по всему, в праздничном костюме – сам Андрей Лунин, который примерил роль рождественского героя для своего сына.

Уютная семейная атмосфера и рождественский антураж делают этот кадр настоящей «милотой дня», напоминая: даже при напряженном футбольном графике главное – семья.

По теме:
ФОТО. Защитник Реала использует технологии будущего
ФОТО. Лионель Месси снова побывал в Барселоне. Названа причина
Почему Мбаппе и ПСЖ требуют друг от друга сотни миллионов евро?
фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Футбол | 12 декабря 2025, 22:42 4
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции

Итальянские журналисты были не в восторге от игры Герреро

Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Футбол | 12 декабря 2025, 07:09 6
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский

Тренер возглавил «Нефтчи»

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились
Биатлон | 12.12.2025, 16:32
Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились
Контрастно: Дмитренко набрала первые баллы, другие украинки – провалились
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Футбол | 12.12.2025, 07:54
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 3
Бокс
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем