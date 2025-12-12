Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Италия
12 декабря 2025, 22:02 |
3873
3

На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать

На украинца охотится «Фенербахче»

12 декабря 2025, 22:02 |
3873
3 Comments
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Фенербахче» активно ищет мощного форварда на зимнее трансферное окно и обратил внимание сразу на трех нападающих из Серии А — Джанлуку Скамакку, Франческо Пио Эспозито и украинца Артема Довбика.

Наиболее реальным вариантом для турецкого гранда считают именно Довбика. По данным Calciomercato.it, в «Роме» готовы рассмотреть его продажу, если получат достойное предложение и найдут замену. Украинец сейчас восстанавливается после травмы бедра и не стал ключевой фигурой в команде. Зато «Интер» не собирается продавать Эспозито, а «Аталанта» рассчитывает на Скамакку, который возвращается на свой лучший уровень.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с форвардом
ГАСПЕРИНИ: «Еврокубки – это другой тип футбола»
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Фенербахче Рома Рим трансферы Серии A трансферы Артем Довбик
Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato.it
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12 декабря 2025, 20:10 1
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве

Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12 декабря 2025, 06:51 18
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело

В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Футбол | 12.12.2025, 22:42
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести во Флоренции
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12.12.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Футбол | 12.12.2025, 15:21
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Я б не назвав Фенербахче сенсаційним претендентом, вони давно за ним стежать
Ответить
0
Victor673256ua
Рома то може і готова продати. Але для Довбика це не найкращій варіант
Ответить
0
Olexa Dovbush
Верніть Довбика в Іспанію, бо в нього виходить тільки там!
Ответить
-1
Популярные новости
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 6
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем