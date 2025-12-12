На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать

«Фенербахче» активно ищет мощного форварда на зимнее трансферное окно и обратил внимание сразу на трех нападающих из Серии А — Джанлуку Скамакку, Франческо Пио Эспозито и украинца Артема Довбика.

Наиболее реальным вариантом для турецкого гранда считают именно Довбика. По данным Calciomercato.it, в «Роме» готовы рассмотреть его продажу, если получат достойное предложение и найдут замену. Украинец сейчас восстанавливается после травмы бедра и не стал ключевой фигурой в команде. Зато «Интер» не собирается продавать Эспозито, а «Аталанта» рассчитывает на Скамакку, который возвращается на свой лучший уровень.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.