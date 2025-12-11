Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо».

Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

После завершения матча футболисты «Динамо» поблагодарили болельщиков, которые посетили этот матч.

«Динамо» опустилось на 27 строчку в турнирной таблице основы Лиги конференций, имея в активе три очка. У «Фиорентины» 9 очков и седьмая позиция.

ВИДЕО. Вот, что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок

