ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Игроки поблагодарили болельщиков за матч
Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.
11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо».
Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения матча футболисты «Динамо» поблагодарили болельщиков, которые посетили этот матч.
«Динамо» опустилось на 27 строчку в турнирной таблице основы Лиги конференций, имея в активе три очка. У «Фиорентины» 9 очков и седьмая позиция.
ВИДЕО. Вот, что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» – о своем бое с Флойдом Мейвезером
Тренер возглавил «Нефтчи»