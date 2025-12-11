ВИДЕО. Вот, что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
11 декабря 2025, 21:51 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:10
3463
1

Игроки поблагодарили болельщиков за матч

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо».

Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча футболисты «Динамо» поблагодарили болельщиков, которые посетили этот матч.

«Динамо» опустилось на 27 строчку в турнирной таблице основы Лиги конференций, имея в активе три очка. У «Фиорентины» 9 очков и седьмая позиция.

