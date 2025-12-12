Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 13-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Битва еврокубковых амбиций. Обе команды немного замялись в прошлом месяце, но в итоге последовательно отобрали очки у «Шахтера» (2:2 и 0:0 соответственно). А теперь коллективы Патрика ван Леувена и Руслана Костышина встретятся между собой. В первом круге «колоски» поймали «красно-белых» на несыгранности с новым тренером, но теперь обе стороны на ходу. Победа в таких условиях – лучшего завершения футбольного года и не придумать.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.73 для хозяев поля и 2.68 для ковалевской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

