Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
  Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Премьер-лига
Кривбасс
13.12.2025 13:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 15:00 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:48
Позиции обеих команд теперь могут стать жертвой атаки конкурентов

ФК Колос

В начале захватывающей субботней части противостояний в рамках шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги нам предложили посетить Кривой Рог, где местный «Кривбасс» встречался с ковалевским «Колосом». И ничего лишнего к этому противостоянию добавлять не нужно было, кроме ссылки на дистанцию всего в один зачетный балл между коллективами Патрика ван Леувена и Руслана Костышина, которые находились в зоне борьбы за еврокубки. Важность результата в таком случае сомнениям не подлежала.

А значит, и борьба за этот самый результат была довольно напряженной. Стороны начали даже без попыток осторожной разведки, а сразу перешли к делу. Цуриков просто проверил реакцию Маханькова своим пушечным выстрелом с левого фланга штрафной в ближний угол, а вот Микитышин в борьбе против Понедельника на противоположной стороне поля уже взялся проверять реакцию арбитров VAR. А те увидели фол от игрока гостей, что привело к пенальти, который на 10 минуте ударом в правый угол реализовал Твердохлеб.

Почти мгновенно после этого «Колос» должен был отыграться, если бы Климчуку хватило меткости при попытке замкнуть подачу с правого фланга от Демченко, но мяч прошел рядом с ближней штангой. Хозяева тоже не отказывались от попыток удвоить собственное преимущество, и поэтому мы снова увидели Пахолюка в работе во время моментов Парако и Микитышина в середине тайма. Постепенно градус противостояния приближался к высоким показателям.

Однако, несмотря на попытки обеих команд поддерживать темп в первом тайме, больше голов до перерыва зрители не увидели. А уже после возобновления матча местная публика была удивлена пассивностью своих любимцев и попытками команды ван Леувена откровенно отбиваться от атак соперников. Не отбились. На 56 минуте Демченко с углового с левого фланга подал на дальнюю штангу, где Красничи с лету замкнул, а Маханьков на линии ворот так и не смог парировать мяч. Да, снова корнеры прибивают «Кривбасс» в этом сезоне.

Хозяева поля проснулись, но потратили слишком много времени для того, чтобы вернуть мяч на чужую половину поля. А также упустили свои очередные моменты в этой игре Парако и Твердохлеб в заключительной четверти игрового часа. И даже удаление в составе «Колоса», у которого Теллес все-таки доработал до второго предупреждения, не помогло «Кривбассу» снова дожать соперников до пропущенного. Но и нельзя было сказать, что гости пытались удержать ничейный результат – он и им на пользу вряд ли пойдет в итоге.

Новый календарный год криворожский «Кривбасс» начнет с гостевого матча против харьковского «Металлиста 1925», а ковалевский «Колос» дома будет играть против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Мендоза – б/о.

«Колос» (замены): Алефиренко – 6,5, Оевуси – б/о, Челядин – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Кривбасс» – «Колос» - 1:1

Голы: Твердохлеб, 10 (пен.) – И. Красничи, 56

Предупреждения: Теллес, 11

Удаление: Теллес, 85 (второе предупреждение)

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Вилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Араухо, Задерака – Микитишин, Парако (Мендоза, 82), Лин.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник – А. Демченко (Челядин, 82), И. Красничи, Теллес – Салабай, Климчук (Оевуси, 82) Кане (Алефиренко, 63).

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ) – 12(6): 10(4)
Угловые – 4:8
Оффсайды – 0:3

КРИВБАСС - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
