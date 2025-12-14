Патрик ван ЛЕУВЕН: «Кривбасс уходит в отпуск с хорошим настроением»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после матча 16 тура УПЛ, где его команда сыграла в результативную ничью с Колосом (1:1)

– Сегодня был действительно непростой матч. Проанализируйте эту встречу.

– Мы начали игру с большой уверенностью, и, думаю, это было заметно с первой минуты. Активно создавали моменты в атаке, даже чуть больше обычного, и это хорошо. Конечно, на ход игры повлияли погода и состояние поля. Команда сыграла хорошо и сумела забить первый гол.

У нас было несколько шансов забить второй мяч, и во втором тайме мы продолжали придерживаться нашего плана. К сожалению, пропустили гол, но в концовке активно давили на соперника, пытаясь завоевать три очка. Был хороший момент у Парако, когда мы могли забить второй гол, но этого, к сожалению, не произошло.

– В начале первого тайма Твердохлеб реализовал пенальти. Почему не удалось развить преимущество?

- Конечно, это был наш план, и игроки были полны энтузиазма продолжать атаки и создавать моменты. К сожалению, второй гол забить не удалось. Мы немного потеряли контроль над игрой, но впоследствии его восстановили. В концовке, думаю, мы активно давили на соперника, пытаясь забить второй мяч.

- Подведите, пожалуйста, по горячим следам первую часть чемпионата в исполнении нашей команды.

– Думаю, мы прошли этот отрезок достойно. Однако мы потеряли определенное количество очков, которые могли бы получить. Мы хорошо осознаем это и будем работать над ошибками уже во второй части сезона.

– В каком настроении команда идет на перерыв после последнего матча 2025 года?

- Команда уходит в отпуск с хорошим настроением и большими ожиданиями по поводу того, как мы можем противостоять соперникам в следующем этапе. Игроки упорно трудились в течение сезона и прогрессировали как индивидуально, так и командно.

- Коротко о планах команды на зимний перерыв.

- На следующей неделе тренерский штаб будет готовиться и прорабатывать идеи по зимним сборам. Планируем провести качественные сборы за границей и сыграть несколько международных матчей.

- Надеялись на такой результат после первого круга, когда только начали работу в Кривбассе?

– Если быть честным, то нет. Потому что у нас очень молодая команда, и у игроков нет большого опыта. Но с каждым матчем приходило все больше веры, что мы можем добиться успеха с этой командой.

– Почему единственное изменение вы провели столь поздно?

- У меня не было этого ощущения, что нужно менять игру. Видел, что ребята хорошо работают.