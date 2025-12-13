Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Кривбасс – Колос – 1:1. Ничья с пенальти и удалением. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Кривбасс
13.12.2025 13:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Колос – 1:1. Ничья с пенальти и удалением. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

Кривбасс – Колос – 1:1. Ничья с пенальти и удалением. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Уже на 8-й минуте «Кривбасс» усилиями Микитишина, против которого сфолил Понедельник, заработал пенальти. Пенальти исполнял Твердохлеб и уверенно его реализовал.

«Колос» сумел отыграться на 57-й минуте, когда Красничи замкнул подачу с углового. А на 85-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Теллес получил вторую жёлтую карточку.

УПЛ. 16-й тур, 13 декабря

Кривбасс – Колос – 1:1

Голы: Твердохлеб, 9 – Красничи, 57

Удаление: Теллес, 85

Огляд матчу:

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос видео голов и обзор Егор Твердохлеб
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
