Кривбасс – Колос – 1:1. Ничья с пенальти и удалением. Видео голов и обзор

13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Уже на 8-й минуте «Кривбасс» усилиями Микитишина, против которого сфолил Понедельник, заработал пенальти. Пенальти исполнял Твердохлеб и уверенно его реализовал.

«Колос» сумел отыграться на 57-й минуте, когда Красничи замкнул подачу с углового. А на 85-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Теллес получил вторую жёлтую карточку.

УПЛ. 16-й тур, 13 декабря

Кривбасс – Колос – 1:1

Голы: Твердохлеб, 9 – Красничи, 57

Удаление: Теллес, 85

Огляд матчу: