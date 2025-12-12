В субботу, 13 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Колос». Команды находятся на соседних местах в верхней части турнирной таблицы: криворожцы опережают «колосков» на одно очко.

Кривбасс

Криворожская команда в середине октября возглавляла турнирную таблицу чемпионата, но затем подопечные Патрика ван Леувена выдали неубедительный отрезок. Пятиматчевую безвыигрышную серию (2 поражения и 3 ничьи) «бело-красно-черные» прервали в прошлом туре, разгромив «Александрию» со счетом 3:0. К очередному противостоянию «Кривбасс» подходит на четвертой позиции.

Нынешний «Кривбасс» характеризует результативная игра в атаке, но при этом оборона команды не отличается своей надежностью. В текущем сезоне криворожцы только в трех матчах сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. А яркая игра подопечных ван Леувена с «Эпицентром», в которой «бело-красно-черные» победили со счетом 5:4, оставила довольно много вопросов к защитной линии соперников. В нападении же криворожцы действуют эффективно, а Твердохлеб, Мендоза, Парехо и Задерака на четверых забили две трети голов команды. Кстати, венесуэлец в двух предыдущих играх отыграл только заключительные минуты встречи с «Александрией».

Криворожцам явно не хватает стабильности. Среди результатов «бело-красно-черных» есть ничьи с аутсайдером чемпионата «Полтавой» и с одним из лидеров турнира «Шахтером». Но если в противостоянии с полтавчанами криворожцы точно потеряли незапланированные очки, то в дуэли с «горняками» они упустили победу на последних минутах. В матче с александрийцами «Кривбасс» прервал свою серию с пропущенными голами, которая длилась семь игр, одержав 250-ю победу в УПЛ.

Колос

Команда из Киевской области идет с шестиматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 4 ничьи), что позитивно сказалось на турнирной ситуации «Колоса». Ковалевцы заслуженно могут считаться грозой украинских грандов. Вот и в прошлом туре «колоски» отобрали очки у донецкого «Шахтера», сыграв с «горняками» вничью со счетом 0:0. А ранее команда Руслана Костышина обыграла киевское «Динамо» (2:1).

В предстоящем поединку «Колосу» сможет помочь защитник Эдуард Козик, который пропускал игру с «Шахтером» по условиям арендного соглашения. Главный тренер команды Руслан Костышин отметил, что ковалевцы не хотят уходить в отпуск, ведь они начали добиваться позитивных результатов. «Колос» не хочет в отпуск уходить. Это уже традиционно при мне команда хорошо выглядит в конце года», – сказал наставник.

В отличии от своих ближайших соперников ковалевцы довольно надежно играют в обороне: они пропустили в два раза меньше голов, нежели «Кривбасс». В прошлом туре за «колосков» дебютировал полузащитник Артем Челядин, который провел более ста матчей в составе полтавской «Ворсклы».

Статистика встреч

Команды ранее провели семь очных дуэлей: 3 победы «Кривбасса», 3 виктории «Колоса» и 1 ничья. Прошлый матч соперников на поле криворожцев завершился минимальной победой гостей. А в первом круге нынешнего чемпионата ковалевцы обыграли команду ван Леувена со счетом 2:1. На результативные удары Бурды и Теллеса криворожцы ответили голом Каменского в конце поединка.

Прогноз на противостояние

На поле сойдутся соседи по турнирной таблице, которые попытаются завершить год позитивным результатом. Криворожцы в прошлом туре прервали свою безвыигрышную серию, а ковалевцы удерживают беспроигрышный сериал.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.73 для хозяев поля и 2.68 для ковалевской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Ожидаем бескомпромиссную борьбу в предстоящем поединке и рискнем поставить на ничью.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков, Дибанго, Вилвальд, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Араухо, Задерака, Микитишин, Парако, Лин.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Теллес, Салабай, Ррапай, Демченко, Кане, Климчук.