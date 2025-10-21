Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала
Украина. Первая лига
21 октября 2025, 13:28 | Обновлено 21 октября 2025, 14:55
1780
3

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала

Сергей Ковалец больше не является тренером хмельницкого Подолья

21 октября 2025, 13:28 | Обновлено 21 октября 2025, 14:55
1780
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала
ФК Подолье. Сергей Ковалец

Хмельницкое Подолье официально объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Ковальцем, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба:

«Футбольный клуб «Подолье» благодарит главного тренера Сергея Ковальца за плодотворное сотрудничество и положительные моменты в истории клуба. Желаем дальнейших успехов, новых достижений и побед в тренерской карьере», – говорить в сообщении

О причинах такого решения не сообщается, но как ранее писал Sport.ua, коуча было уволено из-за провального старта сезона во главе клуба. Будущее клуба остается достаточно туманным – из-за неудачного старта сезона команда может потерять финансирование.

В нынешнем сезоне Подолье занимает 16 строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 4 турнирных балла после 12 сыгранных матчей. Подолью было зачислено техническое поражение в матче против Прикарпатья, который они выиграли.

По теме:
Два легионера Эпицентра рискуют пропустить матч с Александрией
Украинский тренер после увольнения хочет возобновить карьеру игрока
ОЛЕЙНИК – о чемпионской гонке УПЛ: «Болею за Динамо, ЛНЗ и Полесье»
Сергей Ковалец Первая лига Украины отставка Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Подолье
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Футбол | 21 октября 2025, 12:18 8
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»

Пьер Менес подверг критике трансфер украинца

«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
Футбол | 21 октября 2025, 14:31 0
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо

Украинец – об изменениях в лиссабонской команде

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Футбол | 21.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Вирішили,що він більш є фізкультурником ніж тренером,але ж гравець колись був не поганий.
Ответить
+2
turist86
Лузер, тренував купу команд, а толку немає
Ответить
0
stasina
Хтось без вікіпедії може пригадати досягнення Ковальця як тренера? Я два нехай буде досягнення:
1) Оболонь, коли вони обіграли Шахтар на Донбас-Арені, були середняками в чемпі.
2) Непоганий відбір на Євро U21 2015, де до останнього боролись з хорватами за перше місце. Тоді молодіжка вважалась безнадійною, тому що там грали вихованці Шахтаря, Динамо, Дніпра та Металіста, яких і до основи не підпускали, але й в оренду не віддавали, окрім Орендовця/Орендуполя для шахтарської академії.
А так Ковалець в новинах це або "думка експерта", або чергове звільнення.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 11
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем