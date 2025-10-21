ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала

Хмельницкое Подолье официально объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Ковальцем, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба:

«Футбольный клуб «Подолье» благодарит главного тренера Сергея Ковальца за плодотворное сотрудничество и положительные моменты в истории клуба. Желаем дальнейших успехов, новых достижений и побед в тренерской карьере», – говорить в сообщении

О причинах такого решения не сообщается, но как ранее писал Sport.ua, коуча было уволено из-за провального старта сезона во главе клуба. Будущее клуба остается достаточно туманным – из-за неудачного старта сезона команда может потерять финансирование.

В нынешнем сезоне Подолье занимает 16 строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 4 турнирных балла после 12 сыгранных матчей. Подолью было зачислено техническое поражение в матче против Прикарпатья, который они выиграли.