ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Украины U-21 был уволен после провала
Сергей Ковалец больше не является тренером хмельницкого Подолья
Хмельницкое Подолье официально объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Ковальцем, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба:
«Футбольный клуб «Подолье» благодарит главного тренера Сергея Ковальца за плодотворное сотрудничество и положительные моменты в истории клуба. Желаем дальнейших успехов, новых достижений и побед в тренерской карьере», – говорить в сообщении
О причинах такого решения не сообщается, но как ранее писал Sport.ua, коуча было уволено из-за провального старта сезона во главе клуба. Будущее клуба остается достаточно туманным – из-за неудачного старта сезона команда может потерять финансирование.
В нынешнем сезоне Подолье занимает 16 строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 4 турнирных балла после 12 сыгранных матчей. Подолью было зачислено техническое поражение в матче против Прикарпатья, который они выиграли.
1) Оболонь, коли вони обіграли Шахтар на Донбас-Арені, були середняками в чемпі.
2) Непоганий відбір на Євро U21 2015, де до останнього боролись з хорватами за перше місце. Тоді молодіжка вважалась безнадійною, тому що там грали вихованці Шахтаря, Динамо, Дніпра та Металіста, яких і до основи не підпускали, але й в оренду не віддавали, окрім Орендовця/Орендуполя для шахтарської академії.
А так Ковалець в новинах це або "думка експерта", або чергове звільнення.