  4. Экс-коуч сборной Украины рискует остаться без работы после провала
Украина. Первая лига
11 октября 2025, 20:02 |
1211
0

Экс-коуч сборной Украины рискует остаться без работы после провала

Сергей Ковалец провалил старт сезона во главе хмельницкого Подолья

ФК Подолье. Сергей Ковалец

Бывший тренер молодежной сборной Украины U-21 Сергей Ковалец, возглавляющий ныне хмельницкое Подолье, рискует остаться без работы.

Как стало известно Sport.ua, руководство хмельницкой команды недовольны провальным стартом сезона в Первой лиге Украины. Боссы клуба рассматривают возможность увольнения Сергея Ковальца с должности главного тренера клуба.

Коучу дали четыре матча для исправления турнирной ситуации. Судьба Ковальца зависит от игр против Буковины (12 октября), Металлиста (18 октября), Тернопольской Нивы (25 октября) и Феникс-Мариуполь (2 ноября).

В нынешнем сезоне Подолье занимает 15-ю строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 4 турнирных балла после 10 сыгранных матчей. Подолью было засчитано техническое поражение в матче против Прикарпатья, который они выиграли.

По теме:
Аутсайдер Первой лиги расстался с защитником
Капитан Ворсклы: «Нас это шокировало. Но мы готовы бороться за УПЛ»
Президент украинского клуба, которому грозит тюрьма, признал свою вину
Подолье Хмельницкий Сергей Ковалец Первая лига Украины отставка
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
