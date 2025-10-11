Экс-коуч сборной Украины рискует остаться без работы после провала

Бывший тренер молодежной сборной Украины U-21 Сергей Ковалец, возглавляющий ныне хмельницкое Подолье, рискует остаться без работы.

Как стало известно Sport.ua, руководство хмельницкой команды недовольны провальным стартом сезона в Первой лиге Украины. Боссы клуба рассматривают возможность увольнения Сергея Ковальца с должности главного тренера клуба.

Коучу дали четыре матча для исправления турнирной ситуации. Судьба Ковальца зависит от игр против Буковины (12 октября), Металлиста (18 октября), Тернопольской Нивы (25 октября) и Феникс-Мариуполь (2 ноября).

В нынешнем сезоне Подолье занимает 15-ю строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 4 турнирных балла после 10 сыгранных матчей. Подолью было засчитано техническое поражение в матче против Прикарпатья, который они выиграли.