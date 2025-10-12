Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Украина. Первая лига
12 октября 2025, 19:04 | Обновлено 12 октября 2025, 19:13
2390
0

Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов

Хмельницкое «Подолье» могут ждать серьезные проблемы

12 октября 2025, 19:04 | Обновлено 12 октября 2025, 19:13
2390
0
Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Подолье

Как стало известно Sport.ua, руководители «Подолья» поставили перед футболистами команды жесткий ультиматум перед матчем с «Буковиной».

Игроки «Подолья» должны срочно исправить результаты в ближайших трех матчах, иначе клуб «Подолье» останется без финансирования.

В первом из трех «решающих» матчей «Подолье» проиграло «Буковине» со счетом 2:0.

После 11 сыгранных матчей, «Подолье» имеет только 4 очка, занимает последнее место в Первой лиге и рискует понизиться в классе.

Далее команду из Хмельницкого ждет выезд к харьковскому «Металлисту» и тернопольской «Ниве».

Ранее сообщалось о том, что Сергей Ковалец может покинуть пост тренера «Подолья».

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Уверенные победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты 13-го тура Второй лиги
Источник: воспитанник Днепра оказался на радаре клубов УПЛ и Буковины
Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Футбол | 11 октября 2025, 19:38 10
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией
Тренер назвал футболистов Украины, которые провалили матч с Исландией

Поздеев выделил трех игроков

КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
Футбол | 11 октября 2025, 21:24 4
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»

Известный тренер – о Николае Матвиенко

Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Снукер | 12.10.2025, 06:05
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Футбол | 12.10.2025, 13:08
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Полузащитник сборной Азербайджана: «Возьмем очки с Украиной и на выезде»
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Футбол | 12.10.2025, 19:27
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Финалиссиме быть: названы ориентировочные дата и место проведения матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
Звезда бокса: «Я услышу много дерьма, но этот боксер лучше Мейвезера»
11.10.2025, 00:22
Бокс
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 10
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он мешал Украине и Исландии играть в футбол»
12.10.2025, 07:43 5
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
11.10.2025, 00:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем