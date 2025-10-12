Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Хмельницкое «Подолье» могут ждать серьезные проблемы
Как стало известно Sport.ua, руководители «Подолья» поставили перед футболистами команды жесткий ультиматум перед матчем с «Буковиной».
Игроки «Подолья» должны срочно исправить результаты в ближайших трех матчах, иначе клуб «Подолье» останется без финансирования.
В первом из трех «решающих» матчей «Подолье» проиграло «Буковине» со счетом 2:0.
После 11 сыгранных матчей, «Подолье» имеет только 4 очка, занимает последнее место в Первой лиге и рискует понизиться в классе.
Далее команду из Хмельницкого ждет выезд к харьковскому «Металлисту» и тернопольской «Ниве».
Ранее сообщалось о том, что Сергей Ковалец может покинуть пост тренера «Подолья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поздеев выделил трех игроков
Известный тренер – о Николае Матвиенко