Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов

Как стало известно Sport.ua, руководители «Подолья» поставили перед футболистами команды жесткий ультиматум перед матчем с «Буковиной».

Игроки «Подолья» должны срочно исправить результаты в ближайших трех матчах, иначе клуб «Подолье» останется без финансирования.

В первом из трех «решающих» матчей «Подолье» проиграло «Буковине» со счетом 2:0.

После 11 сыгранных матчей, «Подолье» имеет только 4 очка, занимает последнее место в Первой лиге и рискует понизиться в классе.

Далее команду из Хмельницкого ждет выезд к харьковскому «Металлисту» и тернопольской «Ниве».

Ранее сообщалось о том, что Сергей Ковалец может покинуть пост тренера «Подолья».