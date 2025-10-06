ОФИЦИАЛЬНО. Подолье получило техническое поражение в матче с Прикарпатьем

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 октября 2025, 12:23 |
303
0

Команда нарушила регламент

ФК Подолье

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение аннулировать результат матча восьмого тура Первой лиги между «Подольем» Хмельницкий и «Прикарпатьем» Ивано-Франковск. «Подолье» получило техническое поражение со счетом 0:3.

Матч проходил в Хмельницком 28 сентября. «Подолье» одолело соперника со счетом 2:1. Эта победа стала для команды Сергея Ковальца первой в сезоне.

Однако в матче принял участие Юрий Козыренко. Игрок должен был отбывать дисквалификацию за прямую красную карточку в матче Кубка Украины против «Ингульца».

«Рассмотрев материалы о матче 8-го тура чемпионата Украины среди команд клубов первой лиги ПФЛ сезона-2025/2026 ФК «Подолье» (Хмельницкий) – состоявшийся 28 сентября 2025 года ФК «Прикарпатье-Благо» (Ивано-Франковск), аннулировал результат матча техническое поражение со счетом 0:3 (за внесение в рапорт арбитра фамилии футболиста и участие в матче футболиста, не имевшего права участвовать в матче), а ФК «Прикарпатье-Благо» (Ивано-Франковск) – техническую победу со счетом 3:0», – говорится в решении КДК УАФ.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий Юрий Козыренко КДК УАФ техническое поражение
Сергей Турчак Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
