Первая лига
Подолье
28.09.2025 12:30 – FT 2 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
Первая победа в сезоне. Подолье обыграло Прикарпатье

Команда Сергея Ковальца смогла прервать безвыигрышную серию

Первая победа в сезоне. Подолье обыграло Прикарпатье
ФК Прикарпатье

В воскресенье, 28 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Подолье» сыграло с «Прикарпатьем». Поединок прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье» и закончился победой хозяев со счетом 2:1.

«Подолье» подходило к матчу с нулем в графе победы. Подопечным Сергея Ковальца хотелось наконец-то порадовать своих болельщиков победой.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Автором забитого мяча стал Артем Ситало.

«Прикарпатье» отыгралось уже через пять минут. Гол на свой счет записал Владислав Чушенко.

И все же на перерыв «Подолье» ушло лидером. На 40-й минуте отличился Антон Савин.

Второй тайм прошел без забитых мячей. «Прикарпатью» так и не удалось спастись от поражения.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:1

Голы: Ситало, 28, Савин, 40 – Чушенко, 33

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Савин (Подолье).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чушенко (Прикарпатье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Подолье).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Прикарпатье Ивано-Франковск
