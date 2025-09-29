Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Арбитры должны говорить, что провели плохой матч»
Первая лига
Подолье
28.09.2025 12:30 – FT 2 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 12:53 |
356
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Арбитры должны говорить, что провели плохой матч»

Главный тренер «Подолья» высказался о судействе

29 сентября 2025, 12:53 |
356
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Арбитры должны говорить, что провели плохой матч»
Сергей Ковалец

В воскресенье, 28 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Подолье» принимало «Прикарпатье» и одержало победу со счетом 2:1. Поединок проходил в Хмельницком в День города и у игроков «Подолья» была особая мотивация.

После матча главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец ответил на вопросы журналистов. Специалист прокомментировал результат поединка, а также коснулся темы судейства в украинском футболе.

– Настраивали ли вы команду как-то особенно на эту игру ко Дню города?

– Понятно, что игроки хотели сделать подарок на День города, как и в каждом матче. Не всегда в плане результата получалось, но сегодня есть победа, и думаю, что мы ее заслужили.

– Как прокомментируете свое удаление с поля и арбитраж?

– Ну, к сожалению, это проблема. Если мы хотим развиваться как футбольная нация, то об этом молчать не нужно. Знаю, что сейчас и Шахтер, и Дарио Срна, Сергей Палкин, и я к Дарио обращаюсь, говорю, что вы говорите о Шахтере, нужно говорить вообще об украинском футболе, потому что это на всех уровнях, начиная с детского футбола и заканчивая профессионалами. Мы не будем так расти с точки зрения результата сборной. Потому что все говорят: «Они же арбитры, ошибаются». Вопросов нет, все ошибаются, но пришел, извинился. Так как с Агробизнесом пенальти не было, он говорит: «Я месяц посижу и все будет нормально». Но зайди, извинись перед командой, в прессе скажи. Арбитр, отсудивший, является одним из тех, кто делает этот продукт футбола. Арбитр, зрители, футболисты, тренеры – это все одно целое. Это глобальный вопрос. И не будет, что он молодой или еще какой-нибудь арбитр. Но если ты ошибся, ты пришел, извинился, сказал: «Я не увидел». И это нормально. В Словакии это нормально. В Европе это нормально. Потому что когда мне говорят, что УЕФА возражает, я всегда говорю, что УЕФА хочет, чтобы российские команды играли, сейчас и сборные играли. При чем здесь УЕФА? У нас есть свое государство, мы защищаемся, война идет, и мы слушаем УЕФА. Потому арбитры ошибаются. Они также должны говорить, что они провели нехороший матч.

Но сегодня есть победа. День города и эмоции нормальные.

– А в целом вы довольны своими футболистами в этом матче?

– Да, и не только в этом матче. Понимаете, мы всегда говорим, что пацаны отдают все, что могут. У нас сменилась команда на 70%. Савчук 20 лет, Николишин 19 лет, Лис 18, Профатило 20 лет. Это молодые пацаны, которые только начинают играть. Это хорошая команда. У нас есть перспектива. Команда играет, она играет для жителей города, она играет сердцем, это 100%. Да, мы не всегда выигрываем, но я считаю, что с точки зрения перспективы команды, у нас хорошие игроки.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Савин (Подолье).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чушенко (Прикарпатье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Подолье).
По теме:
«Не хватило реализации» Твердохлеб и Виливальд прокоммнтировали матч с ЛНЗ
Виталий ХОЛОД: «Шахтер такого не прощает и сразу наказывает»
«Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий Сергей Ковалец Олег Рыпан пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборную Китая может возглавить экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 12:17 0
Сборную Китая может возглавить экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча
Сборную Китая может возглавить экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча

Федерация футбола Китая сделает итальянцу новое предложение

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28 сентября 2025, 19:09 0
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной

Украинский нападающий провел на поле 60 минут

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28.09.2025, 14:37
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.09.2025, 11:45
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем