Сергей КОВАЛЕЦ: «Арбитры должны говорить, что провели плохой матч»

В воскресенье, 28 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Подолье» принимало «Прикарпатье» и одержало победу со счетом 2:1. Поединок проходил в Хмельницком в День города и у игроков «Подолья» была особая мотивация.

После матча главный тренер «Подолья» Сергей Ковалец ответил на вопросы журналистов. Специалист прокомментировал результат поединка, а также коснулся темы судейства в украинском футболе.

– Настраивали ли вы команду как-то особенно на эту игру ко Дню города?

– Понятно, что игроки хотели сделать подарок на День города, как и в каждом матче. Не всегда в плане результата получалось, но сегодня есть победа, и думаю, что мы ее заслужили.

– Как прокомментируете свое удаление с поля и арбитраж?

– Ну, к сожалению, это проблема. Если мы хотим развиваться как футбольная нация, то об этом молчать не нужно. Знаю, что сейчас и Шахтер, и Дарио Срна, Сергей Палкин, и я к Дарио обращаюсь, говорю, что вы говорите о Шахтере, нужно говорить вообще об украинском футболе, потому что это на всех уровнях, начиная с детского футбола и заканчивая профессионалами. Мы не будем так расти с точки зрения результата сборной. Потому что все говорят: «Они же арбитры, ошибаются». Вопросов нет, все ошибаются, но пришел, извинился. Так как с Агробизнесом пенальти не было, он говорит: «Я месяц посижу и все будет нормально». Но зайди, извинись перед командой, в прессе скажи. Арбитр, отсудивший, является одним из тех, кто делает этот продукт футбола. Арбитр, зрители, футболисты, тренеры – это все одно целое. Это глобальный вопрос. И не будет, что он молодой или еще какой-нибудь арбитр. Но если ты ошибся, ты пришел, извинился, сказал: «Я не увидел». И это нормально. В Словакии это нормально. В Европе это нормально. Потому что когда мне говорят, что УЕФА возражает, я всегда говорю, что УЕФА хочет, чтобы российские команды играли, сейчас и сборные играли. При чем здесь УЕФА? У нас есть свое государство, мы защищаемся, война идет, и мы слушаем УЕФА. Потому арбитры ошибаются. Они также должны говорить, что они провели нехороший матч.

Но сегодня есть победа. День города и эмоции нормальные.

– А в целом вы довольны своими футболистами в этом матче?

– Да, и не только в этом матче. Понимаете, мы всегда говорим, что пацаны отдают все, что могут. У нас сменилась команда на 70%. Савчук 20 лет, Николишин 19 лет, Лис 18, Профатило 20 лет. Это молодые пацаны, которые только начинают играть. Это хорошая команда. У нас есть перспектива. Команда играет, она играет для жителей города, она играет сердцем, это 100%. Да, мы не всегда выигрываем, но я считаю, что с точки зрения перспективы команды, у нас хорошие игроки.